美股創高！　00757成首檔最速達陣百元海外ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠美股創高，5.2萬名統一FANG+（00757）股東一早就被到價通知香醒！根據統一投信官網顯示，00757淨值於昨（４）日已達100.84元，創歷史新高。加上NYSE FANG+尖牙股指數今晨大漲超過2%，追蹤該指數的00757未開盤先轟動，不少網友在各大投資論壇提前慶祝今（5）日00757股價將突破百元。00757果然跳空勁揚超過1%，開在100.6元，歷時不到6年即突破百元大關，成為台股ETF史上最速破百元ETF。

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00757於2018年12月6日掛牌上市，發行價20元，追蹤尖牙股指數，成份股為營運擴及全球的十大科技巨頭，今年全球市值爭霸的蘋果、輝達、微軟等天王都在其中。正因為成分股精準搭上AI旋風，00757從AI元年(2023年)起漲，股價一路從32.95元開始攀升，後來居上展現強勢的彎道超車實力。在正好滿6年的今天，不但最快躋身百元俱樂部的ETF，也是台股第11檔百元ETF(含槓反)、第7檔百元原型ETF，更是第1檔百元海外原型ETF。

據CMoney統計至昨日，00757股價今年上漲超過五成，規模今年以來則大增94.06%，長胖到358.99億元，創歷史新高。

投資專家表示，00757規模成長速度遠超過漲幅，顯示獲淨申購投資所助攻，00757因為十大成分股都是趨勢向上的全球AI龍頭股，讓投資人深具信心，漲時就定期定額穩穩買，回檔就靠零股低接累積股數，無論漲跌就是「抱緊處理」。據證交所資料顯示，到今年10月底定期定額戶數已達15,899戶歷史新高。今年以來的零股成交金額也以21.6億元居海外股票ETF之冠。

