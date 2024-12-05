鴻海11月營收創同期次高　前11月已超越2023全年

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

鴻海今天下午公布11月自結合併營收新台幣6725.85億元，月減16.43%，年增3.47%，是歷年同期次高，累計今年前11月營收6兆2050.62億元，年增8.87%，已超過2023年全年營收，是歷年同期新高。鴻海預期第4季營運將可顯著季增和年增。

從四大產品線來看，鴻海指出，11月電腦終端產品類別受惠新品拉貨動能，與10月相比強勁成長，元件及其他產品表現持平，雲端網路及消費智能產品表現衰退。鴻海指出，AI人工智慧持續拉動伺服器需求，雲端網路類別受新舊產品轉換影響，消費智能類別因新品、中國雙11及北美感恩節需求墊高基期。

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若與2023年同期相比，鴻海指出，11月雲端網路受惠AI雲端產品拉貨動能強勁、電腦終端今年新品需求較高、元件及其他產品相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，三大項目相較去年均強勁成長，至於消費智能產品因拉貨動能保守，呈現衰退。

觀察今年前11月主要產品表現，鴻海表示，雲端網路、元件及其他產品較去年同期強勁成長，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品年對年約略衰退。

展望第4季，鴻海說明，下半年是資通訊產業傳統旺季，營運仍會逐季加溫，展望第4季營運季對季、年對年可顯著成長。

展望2025年，鴻海先前在法人說明會中預期，AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升，明年仍需觀察全球政經局勢、貨幣政策、以及人工智慧AI產業發展等因素。