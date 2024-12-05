13檔海外ETF創新高　00909、00757今年漲幅破5成

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股搶搶滾，13檔海外ETF今（5）日各擁題材股價創新高，《ETtoday新聞雲》盤點這13檔標的今年來漲幅發現，以國泰數位支付（00909）漲幅超過61.04%表現最佳，統一FANG+（00757）也有逾5成以上報酬。

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▲13檔海外ETF股價都創高，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲製表）

法人指出，海外ETF與台股ETF最大不同，在於沒有漲跌幅限制，股價波動會更為明顯，若是趨勢掌握得當，很容易一飛沖天。

以00757為例，追蹤尖牙股指數，成分股納入今年全球市值爭霸的蘋果、輝達、微軟，精準搭上AI旋風，00757從AI元年(2023年)起漲，股價一路從32.95元開始攀升，後來居上展現強勢的彎道超車實力。

今天正好是00757滿6年的日子，不但最快躋身百元俱樂部的ETF，也是台股第11檔百元ETF(含槓反)、第7檔百元原型ETF，更是第1檔百元海外原型ETF。

同樣受惠美股創高的還有富邦NASDAQ（00662）在多重利多的加持下，推升NASDAQ-100指數今年以來截至12月4日已上漲近30%，表現相當亮眼，也帶動00662規模再創408億元新高，00662同時也是國內規模最大的海外股票ETF。

展望2025年，00662 ETF經理人王辰方表示，預期美國企業獲利和毛利率在科技股的帶動下將有不錯的表現，科技板塊預期也是讓指數再上攻的主力，投資人在海外資產佈局上，可以選擇以科技產業為主的富邦NASDAQ-100 ETF，建議可因應行情分批進場，參與市場成長。

至於00909，則是因為比特幣衝破10萬美元，站上全新里程碑，國內唯一比特幣相關的ETF國泰數位支付服務(00909)股價同樣飆新高，11月以來從月初的28.71元，直接飆升到今天盤中37.36元，漲幅居然接近30%，若看到今年以來表現，00909漲幅更達61.04%，為今日股價創新高的13檔海外ETF中表現最佳。

ETF專家說明，幣圈這兩個月明顯討論度相當沸騰，不只比特幣被微策略加碼狂買，另一檔ETF因為占比最大的第一成分股就是微策略的00909，同樣受到幣圈人士歡迎，美國已有政府官員提出戰略儲備要納入數位貨幣的議案，微策略創辦人最新表示，比特幣市值將從2兆美元成長至2045年的280兆美元，他堅定認為比特幣會是下一波技術革新的主要機會，建議微軟董事會應採用比特幣作為核心的企業戰略。

全球科技業巨頭微軟也即將在12月10日召開會議投票討論是否投資比特幣，市場預期此門一開，勢必引爆全球機構法人的投資新渠道，就算下周沒通過，這幾天的漲幅已足夠讓比特幣以及00909的投資者爽賺一波噴漲。