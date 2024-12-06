首檔AI＋優息ETF！　00962今掛牌力守10元發行價

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新優息動能（00962）於今（6）日以9.99元掛牌，最低一度跌到9.97元，立即翻紅最高來到10.03元，力守00962係為首檔訴求首檔 AI＋優息台股ETF，截至9點半，成交量超過23000張。

台新臺灣AI優息動能ETF基金研究團隊指出，台灣AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工都具備關鍵優勢，讓台灣成為名副其實的「AI軍火庫」。

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00962前10大成分股為：華碩（2357）權重7.91%、3231緯創（3231）權重6.05%、京元電子（2449）權重5.64%、技嘉（2376）權重5.08%、緯穎（6669）權重4.25%、鴻海（2317）權重4.23%、神達（3706）權重4.01%、聯發科（2454）權重3.73%、微星（2377）權重3.5%、英業達（2356）權重3.3%。

其中，受惠國際雲端大廠在全球建立AI伺服器資料中心，伺服器製造訂單動能維持高檔，伺服器的硬體規格決定了AI模型的運算能力及速度，甚至將影響AI系統的可靠度和穩定性，鴻海、廣達、緯創和英業達等台系大廠，掌握全球八成伺服器市場。

台新台灣AI優息動能ETF基金研究團隊指出，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第四季電子產業將進入傳統旺季，隨著生成式AI需求的提升及南部晶片設計產業推動基地的設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。