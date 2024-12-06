每天只忙1.5小時！她曝「1科別護理師超涼」月薪7萬　同業點頭

▲一名護理師指出，精神科是涼缺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

護理師工作辛苦，除了須隨時處理緊急狀況的發生，還要應付病患及家屬的各種「理所當然」的要求，不過一名護理師透露，在地區醫院的「精神科」擔任護理師，跟其他科別比起來工作輕鬆，且薪水不錯，上班8小時中真正忙碌的時間只有1.5小時，貼文曝光，不少同業人員點頭，「真的很閒很涼」。

有網友在Dcard發文，「關於護理師」，精神科的工作量相對較少，許多事情都能請戒護人員代勞，上班時除了發藥和看病人吃飯外，幾乎不用離開護理站，還能在護理站內吃吃喝喝。她透露，上班8小時中有6.5小時都在聊天或滑手機，其他的1.5小時則是打紀錄、吃飯、看病人吃飯、發藥。

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早班主要忙於處理病人的入院和出院手續，小夜班等病人睡覺就可以開始等下班了，大夜班可以睡整晚，早上起來抽血就好，她透露，什麼都不會的新人來也不用擔心，「懂拍馬屁，懂在群組積極回應，營造出認真上班的模樣就好」。

至於薪資，她指出，早班的薪水加上獎勵金和加班費可以達到4萬元起，「三班而言事情最多但薪水也很少」，小夜班適合新人，薪水能達到5萬至6萬元，大夜班則能達到6萬至7萬元，讓她覺得這是一份非常輕鬆的涼缺，「說護理工作累薪水又少的，一定是沒待過這裡」。

貼文曝光，有同業人員點頭，「從實習就可以體驗到，精神科確實很適合做到退休」、「精神科讚，七年精神科NP路過，但希望是真心喜歡精神科才來」、「我也去過地區醫院精神科，真的很閒很涼，一直滑手機」、「聽我女友說除了精神科，還有極品涼缺是嬰兒室，一票難求」、「精神科、開刀房，兩大涼缺」。

不過也有人哀號，「以前待的精神科超忙，各種問題超多，一下醫師在搞，一下病人在搞，一下家屬在搞等等，常常忙到飛起來」、「怎麼我這的精神科忙得跟狗一樣，光入院就有可能一天入七個了」。