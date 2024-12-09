年終獎金放大術！優質基金績效掛帥　搭上零手續費好幸福

▲年終獎金可以善用業者推出好康，買入精選基金，放大個人資產。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

年底到了，對上班族而言，辛苦一年最期待可以拿到年終獎金，善於投資的上班族不妨將每年年終獎金在善用業者推出好康下，慢慢建立被動收入，統一投信旗下多檔基金今年來報酬率名列前茅，為了讓投資人輕鬆理財，明（2025）年1月24日前推出「好基金．好幸福」活動，除打出買基金免手續費優惠外，同時精選出掌握3項關鍵科技產業的4檔基金，讓投資人資產持續增值放大。

俗語說「人不理財、財不理你」，但忙碌上班族該如何理財？專家表示，能讓財富與日俱增的人，靠的不是一夜致富，而是找到專業團隊，選對優質好基金，再加上耐心投資的結果。

以統一投信來看，擅長主動式基金操作，過去三十年來，一步一腳印，用卓越的選股能力，為眾多受益人創造超額報酬，建議投資人可以主動選擇「統一投信」，做為邁向幸福人生的理財好夥伴。

統一大中華中小基金主要是因應川普強勢回歸，中國於12月將召開最高級別的經濟會議「中央經濟工作會議」，有望推出刺激方案，也可望帶動內需成為投資焦點，著墨高成長科技股、又兼具內需題材的大中華基金表現可期。

統一大中華中小基金績效傑出，今年以來報酬率超過4成，遠遠超過同型基金平均值，（見圖一），統一投信表示，主打雙核心投資，透過主動選股，掌握大中華內需商機和全球科技供應鏈，為投資人追求超額報酬。

▲圖一，境內大中華股票型基金今年來報酬率五強，可點圖放大。

統一全球新科技基金以鎖定全球供應鏈最具優勢、最具價值的部份，目前聚焦軟體及創新研發最蓬勃的美國，具備硬體製造優勢、技術領先的亞洲，充分掌握科技脈動與業績爆發力。統計自成立以來，單筆投報率高達348.9%，今年以來也高達44%，在同類基金中報酬率居冠。（見圖二）

▲圖二，可點圖放大。

統一台灣高息優選基金是順應國人愛買高息產品，此檔基金結合台股高股息殖利率特性與統一投資研究團隊選出看好AI需求選出高頻寬記憶體具成長潛力個股，是台股攻守兼備最佳選擇。

統一台灣動力基金主要布局台灣3A科技潛力股，由於AI PC加速換機潮，預測到2028年底AI PC的滲透率將達70%，且在企業端採用的占比將達到百分之百；統計此檔基金自成立以來，單筆投報率高達569%，今年以來也有超過2成。（見圖三）。

▲圖三，單筆投資績效，可點圖放大。

此次統一投信在農曆年前推出好幸福優惠回饋實施中，定期定額／日日扣申購 統一全系列基金享「扣款終身０手續費」外，更精選推薦4檔優質基金，再享網路單筆申購0手續費，另有針對開戶享紅利點數活動，使用「晶片金融卡核印」或「網路銀行簽署」完成開戶送紅利3000點；透過紙本方式則送1500點紅利。

面對即將迎來2025年，統一投信指出，台灣位居全球關鍵供應鏈位置，AI伺服器、基礎建設、先進半導體這3項關鍵科技產業，將引領台灣邁入下一個黃金十年。

配合市場發展趨勢，統一投信此次活動精選4檔基金包括統一大中華中小基金、統一全球新科技基金、統一台灣高息優選基金和統一台灣動力基金透過網路單筆申購皆享零手續費。