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0050、006208換股！　納入陽明、刪除亞德客

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所與富時國際合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果今（6）日公布，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）二檔ETF成分股中新納入陽明（2609），剔除亞德客-KY（1590）；元大中型100（0051）增刪各6檔，新增星宇航空（2646）、神達（3706）等。

富時羅素公布下列有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數等審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自12月20日（星期五）交易結束後生效。

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彙總說明如下：
一、 臺灣50指數（0050、006208所追蹤的指數）
成分股納入：陽明
成分股刪除：亞德客-KY
候補名單：彰銀（2801）、長榮航（2618）、健策（3653）、新光金（2888）、萬海（2615）

二、臺灣中型100指數（0051所追蹤指數）
(一) 成分股納入：AES-KY(6781)、亞德客-KY、康霈*(6919)、神達(3706)、星宇航空(2646)、漢唐(2404)。
(二) 成分股刪除：世紀鋼(9958)、台勝科(3532)、旺宏(2337)、美利達(9914)、華新科(2492)、陽明(2609)。
(三) 候補名單：台灣精銳(4583)、群電(6412)、富世達(6805)、國產(2504)、國票金(2889)、金寶(2312)、亞翔(6139)、崇越(5434)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)。

三、臺灣資訊科技指數（0052所追蹤指數）
(一) 成分股納入：神達(3706)。
(二) 成分股刪除：台勝科(3532)、旺宏(2337)、華新科(2492)。

四、臺灣發達指數：（0058所追蹤的指數）
(一) 成分股納入：AES-KY(6781)、康霈*(6919)、星宇航空(2646)、漢唐(2404)。
(二) 成分股刪除：世紀鋼(9958)、美利達(9914)。
 

關鍵字： 台股ETF富時國際股市指數

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