台塑跌破2008年低點　專家：四寶的黑暗時刻「弱勢股碰不得」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／玩股華安

在過去的一年中，記憶體及塑化產業面臨了前所未有的挑戰。這些行業不僅沒有顯示出財務上的盈利機會，反而出現了業績轉虧的跡象，令投資人感到擔憂。尤其在股價方面，這些產業的表現更是讓人瞠目結舌，股價均出現了腰斬的慘痛局面。

此外這些產業的財務表現並未呈現任何明顯的好轉跡象，也沒有出現轉虧為盈的契機，這進一步加深了市場的不確定性。在這種情況下，投資人的進場布局顯得尤為謹慎，因為沒有明確的獲利前景支持，進場的風險自然增加。更為嚴峻的是，一旦涉及到中國市場的競爭，情況更加復雜。中國市場以其激烈的價格競爭而聞名，這種殺價競爭往往會壓縮利潤空間，使得即使是大型企業也難以持續獲得穩定的盈利。對於投資人而言，這樣的市場環境更是一個巨大的紅旗，投資這類產業帶來的風險遠大於其潛在的回報。

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台塑跌破08年低點！11／29台塑四寶中，僅剩南亞（1303）尚未跌破2008年金融海嘯時期的低點以外，其餘台塑化（6505）、台化（1326）、台塑（1301）等公司的股價已跌破2008年的最低點，今年股價幾乎腰斬。

台塑集團作為台灣排碳的大戶，面對外界對其碳排放的廣泛關注。透過與全球最大的碳揭露組織CDP的合作，台塑集團致力於提升其氣候變化透明度的評級。然而，即便通過投入AI技術和優化製程效率來降低碳排放，公司的股價仍然承受巨大壓力，反映出市場對於其長期盈利能力和環境策略的擔憂。

應對中美角力、中國龐大新產與ECFA中止的威脅，台塑集團已制定全球銷售和產品轉型策略。面對激烈的市場競爭和政策不確定性，尤其是在中國市場，台塑集團正在加速其在其他地區的布局，以減少對單一市場的依賴，同時提升產品的競爭力和市場多樣性。

台塑集團在應對碳權挑戰和市場多元化策略方面的努力，顯示了企業對於未來的戰略規劃。然而從獲利面來看均面臨虧損危機，且明年還有碳權費用問題，雖短期台塑(1301)以技術型態與公司淨值來看短期可望止跌，但展望未來，台塑集團需要進一步證明其策略可以實際帶來財務穩定與環境效益的改善，否則長期股價仍可能持續下探。

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