台、韓科技競爭對手！外媒曝兩地股市差距　政治混亂對比AI輝煌

▲台、韓向來是科技競爭對手，外媒曝兩地今年以來股市表現差距 。（示意圖／達志影像）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅擅自宣布戒嚴，讓韓國陷入政治混亂，其股市有進一步落後於主要科技競爭對手台灣的風險，相較於台股正處於在全球人工智慧（AI）熱潮的輝煌之中。

根據《彭博》報導，台灣股市今年上漲了近 30%，創下 2009 年以來的最高漲幅，南韓股票綜合指數Kospi 指數今年下跌超過 8%，是全球表現最差的主要股指之一，台股的市值現已超過韓國約 9500 億美元。

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報導稱，台股優異表現與今年台積電（2330）股價飆漲80%有很大關係，台積電是全球頂尖的先進晶片製造商，是輝達和蘋果公司最先進晶片的主要供應商，佔台股權重的37%。

相比之下，韓國估值最高的公司三星電子股票一直是當地市場的最大拖累，三星股價今年下跌了 31%，因為人們擔心該公司因技術突破進展緩慢和揮之不去的管理困境而錯過AI熱潮。

《彭博社》整理的數據顯示，分析師對 MSCI 台灣的平均每股收益預期今年已上漲 33% 以上，創歷史新高，而 MSCI 韓國的平均每股收益預期自 8 月的峰值以來已下降 5%。

Neuberger Berman 投資組合經理 Yan Taw Boon 表示，「如果你想到輝達AI伺服器市場等，就會發現台灣在該價值鏈中扮演著重要角色，相反，韓國的表現並不那麼強勁，因為他們很少參與這個新的蓬勃發展的環境。」

展望明（2025）年，雖然台韓都面臨美國新當選總統川普提高關稅的風險，但有鑑於美國公司對台灣技術依賴，以及相對較好的經濟前景，許多投資者認為台灣脆弱性較小，分析師也表示，比起南韓，台灣的處境相對比較好。

這種樂觀情緒，以及最近流入當地股市的資金增加，也對新台幣來說是個好兆頭，新台幣在 2024 年的表現優於韓元。

