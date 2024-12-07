9家金控公布前11月獲利　中信金EPS 3.45元暫居冠

▲中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金控股11月獲利陸續出爐，已公布9家金控公司累計前11月稅後獲利2462.76億元，年增率17.9%，當中中信金（2891）以683.27億元，EPS 3.45元暫時居冠，元大金（2885）以340.66億元、EPS 2.63元排名第2名，兆豐金（2886）320.61億元EPS 2.17元排名第3名，第一金（2892）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、華南金（2880）均突破200億元。
中信金11月份單月稅後盈餘為49.38億元，累計前11月合併稅後盈餘683.27億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.45元，亦創歷史新高。
子公司中信銀累計前11月稅後獲利450.60億元，較去年同期成長16%，創歷年同期新高；台灣人壽累計前11月稅後獲利219.12億，較去年同期大幅成長58%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。
元大金11月自結稅後獲利7.3億元，創歷年同月新高，年增199.1%；累計前11月稅後純益達340.66億元，同創歷年同期新高，年增幅達30.77%，EPS為2.63元，受惠台股成交量放大，子公司元大證累計前11月稅後獲利為196.48億元，逼近200億元水位。
兆豐金11月稅後獲利滑落到10億元以下，為9.49億元，月減47%，原因在聯準會啟動降息，導致SWAP收益下滑，累計前11月稅後純益320.61億元，年成長幅度縮至2.85%，EPS為2.17元。
累計前11月EPS超過1元金控公司依序為：第一金1.72元、永豐金1.67元、華南金1.54元、玉山金1.5元，以及台新金1.35元。
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