9家金控公布前11月獲利 中信金EPS 3.45元暫居冠

金控股11月獲利陸續出爐，已公布9家金控公司累計前11月稅後獲利2462.76億元，年增率17.9%，當中中信金（2891）以683.27億元，EPS 3.45元暫時居冠，元大金（2885）以340.66億元、EPS 2.63元排名第2名，兆豐金（2886）320.61億元EPS 2.17元排名第3名，第一金（2892）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、華南金（2880）均突破200億元。

AI妖股下市危機解除！美超微請求獲准 盤後股價暴漲

AI妖股下市危機暫解除！美超微在當地時間周五 （6 日）美股盤後宣布，收到納斯達克已批准公司延期提交財務報告的請求，美超微盤後大幅逼近50美元，飆漲13%，延續了11月中旬以來的大幅反彈。

租屋族注意！明年報稅享房租最多18萬扣除額 名下5種房也適用

租屋族照過來！ 從今（2024）年????月????日起，房租支出改列特別扣除額，也就是明（2025）年5月報稅首次適用，申報戶不管採標準或列舉扣除，財政部指出，只要符合條件就能扣除，每一申報戶每年上限18萬元；另名下有5種房屋可視為「非自有房屋」，同樣可以申請房租扣除，減輕租屋負擔。 ⠀⠀

台股本周大漲930點！化解弱勢窘境 留意財報空窗期

台股指數昨（6） 日開高收黑，終場小跌74.67點，指數收在23193.27點，但無損本周台股強勢反彈，全周加權指數大漲930.77點，周線漲幅4.18%，法人指出，本周大舉反彈，化解之前弱勢窘境，由於12月一向為財報空窗期，選股上有實質營運表現做後盾。

台塑跌破2008年低點 專家：四寶的黑暗時刻「弱勢股碰不得」

在過去的一年中，記憶體及塑化產業面臨了前所未有的挑戰。這些行業不僅沒有顯示出財務上的盈利機會，反而出現了業績轉虧的跡象，令投資人感到擔憂。尤其在股價方面，這些產業的表現更是讓人瞠目結舌，股價均出現了腰斬的慘痛局面。

順藥解盲後重挫！晟德也重挫！ 是恐慌性殺盤還是真的玩完了？

在順藥宣布其第二期臨床試驗解盲成功後，股價意外重挫，同期母公司晟德也出現大跌。此情況可能源於晟德過去涉及內線交易的新聞，再次引發市場不安。最近法院對晟德前高管的判決可能加劇了市場的不信任，導致了恐慌性賣出。然而，從長遠來看，晟德作為少數獲利的生技公司，長期投資價值仍存。

台日戰略合作！ 宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司

由宣明智創辦的宣捷幹細胞生技（4724）今日宣布與日本JSMHD集團簽署合資契約，攜手成立「宣心生醫」（JS-MERIBANK），企圖大舉擴張亞洲事業版圖，加速國際化的腳步。

威剛11月營收連3增 前11月超越去年全年、年增21.59%

記憶體模組大廠威剛（3260）11月合併營收續增為34.94億元，連續第3個月增，今年前11月合併營收371.5億元也已提前達陣、超越去年全年營收337億元，年增21.59%。

中菲行亞洲線添標竿性客戶、海空運貨量成長 11月營收創25個月新高

中菲行國際物流(5609)自結11月份集團營業額28.15億元，年增43.6%，月增2.5%，貨運量較去年同期成長三成，創今年新高，也創下自疫情結束後，從111年11月份到目前共25個月的新高，公司高階指出，11月除了海空運貨量成長，海運部分增加一些亞洲航線標竿性客戶是關鍵因素。

台新金控聖誕祭登場！打造夢幻遊樂園 超過40家商戶掃點享優惠

2024年台新金控聖誕祭登場！今年連續第十二年舉辦以「幸福樂園·新願成真」為主題，在臺北市仁愛圓環打造夢幻聖誕樂園，巨型甜點燈飾搭配華麗旋轉木馬，與高達15公尺的認真永續聖誕樹，合體形成超夢幻打卡點。熱門的聖誕限定專屬優惠合作商戶也突破40家，除到店家消費享好康優惠外，同時聯合推出線上「掃點活動」，掃點就可抽台新POINTS，帶來溫暖甜蜜且別具意義的豪華聖誕祝福。