輸出入公會聯誼會將建置專網　每年辦多場主題式經貿專題講座

▲IEAT理事長黃教漳身兼中華民國輸出入相關同業公會聯誼會會長。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

身兼中華民國輸出入相關同業公會聯誼會會長的台北市進出口公會（IEAT）理事長黃教漳指出，為強化輸出入業聯誼會功能，明（2025）年起每年將辦理3-4場主題式經貿專題講座，針對熱門經貿議題進行深入討論，除邀請產、官、學各界專家進行座談，並邀請媒體參與，提升該會曝光度與知名度，也將新建置聯誼會專網，加強會員公協會間的交流。

IEAT是在2000年配合政府政策成立「中華民國輸出入相關同業公會聯誼會」，由IEAT理事長兼任會長。該聯誼會係邀集全國性進出口商業同業公會、產業同業公會及輸出入業同業公會等共計173家公協會參與，會員遍及全台灣各縣市及各產業。

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其成立宗旨在結合相關公協會力量，協助政府推行經貿政策、推廣對外貿易、增進產業共同發展，以提昇台灣總體國際競爭力；IEAT做為輸出入公會聯誼會的執行單位，扮演著政府與公協會之間的橋樑，積極為公協會成員們反映意見，期盼能協助業者了解政府政策方向，克服挑戰、掌握新契機。

聯誼會上周五(6日)邀請邀請經濟部長郭智輝做「布局全球，打造經濟日不落國」專題演講，是今年的壓軸講座。

▲經濟部長郭智輝(前排右四)、輸出入相關同業公會聯誼會會長黃教漳(前排右三)在演講會上與公協會代表合影。（圖／IEAT提供）

黃教漳表示，IEAT本身在新的一年則將加強協助會員拓展市場商機，強化IEAT所推出全台唯一的Global Sourcing服務平台，這個平台是連結IEAT全球60國178個國際姐妹會合作網絡及超過100個各國駐台辦事處，功能在協助會員企業引進國際海外資源，客製化每個會員的進口採購需求，將世界各國的優勢原物料、產品、資訊、服務等引進台灣。

另將持續帶會員企業前往海外參訪，實地接觸國際市場、見習全球最新的產業技術應用，提供會員廠商優質與即時的國際進口採購商機。

在產官交流方面，將針對國家發展重點產業，如生醫產業、資訊與數位產業，以及蓬勃發展的寵物食用品產業，擴大辦理論壇、產業交流活動來服務會員廠商。

新增成立AI+Robotis行業小組，協助產業導入AI與應用，以及成立數位創新研究小組，協助數位服務產業的發展。

擴增行業小組領域：電工器材 → 智慧電機電子小組、資訊產品 → 資通訊產品小組、儀器小組 → 醫療器材小組、中藥小組 → 中藥生技小組等。

另將擴大辦訓能量：

1、課程部分，將開發課程新領域，如AI應用新領域課程。

2、與中南部公協會策略聯盟，拓展中南部市場。

3、擴大數位教學實體：線上直播課程比例從7:3擴大到6:4。