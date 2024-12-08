配息定輸贏！00878、00919股民雙雙破紀錄　00929失守90萬人大關

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到月月配始祖復華台灣科技優息（00929）配息嚴重縮水影響，台股ETF人數大洗牌，季配息的「國民ETF」稱號的國泰永續高息（00878）與群益台灣精選高息（00919）在配息維持歷史新高水準下，本周受益人持續成長，各以154萬人與104萬人創下新高，而00929則因配息降至0.05元引爆逾3萬人跳車，受益人數跌破90萬人大關，降至89萬1336人。

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《ETtoday新聞雲》盤點16檔本月接力除息ETF表現，發現僅群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）等4檔季配息產品單周受益人數增加，其中以00918單周增8158人最多，00919增6379人居次。

上周在月配型00929公告每股僅0.05元的消息傳出後，投資人出現強大棄息賣壓，轉向配息表現轉向季配息產品上，連未在除權息季節的00878也因為配息守穩0.55元歷史高點，持續吸引逾1560名投資人進場持有，受益人來到154萬8915戶，續創新高。

法人估算，季配息00878帳上累積豐厚的資本利得，還有6.6元，若持續發最高0.55元，未來3年每季仍可充足使用，其實沒有硬撐的問題。

同樣受惠配息題材的，還有00878姐妹款、一樣追蹤MSCI指數的國泰台灣領袖50（00922）因近一次配息1元，奪下市值型配息王，近期受益人也默默突破11萬人，來到11萬1140人。