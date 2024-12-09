快訊／台股收盤上漲79.98點　台積電漲10元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場上漲79.98點，以23273.25點作收，漲幅0.34％，成交量3532.05億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲94.52點開出，指數開高走高，盤中最高達23325.99點，最低23172.22點，終場收在23273.25點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1075元，漲幅0.94％；鴻海（2317）下跌3元至195元；廣達（2382）下跌1元至296元；陽明（2609）上漲7.4元來到83元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.56元。

今天漲幅前5名個股為洋基工程（6691）上漲33.5元，漲幅10％；佳和（1449）上漲2.65元，漲幅10％；明輝-DR（911608）上漲0.32元，漲幅9.97％；訊芯-KY（6451）上漲24.5元，漲幅9.94％；中櫃（2613）上漲3.2元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌2.9元，跌幅9.98％；興能高（6558）下跌4.5元，跌幅9.96％；錸寶（8104）下跌5.6元，跌幅9.86％；洋華（3622）下跌6.8元，跌幅9.59％；皇翔（2545）下跌6.8元，跌幅9.13％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 洋基工程（6691） 368.5 ▲33.5 ▲10.0％ 佳和（1449） 29.15 ▲2.65 ▲10.0％ 明輝-DR（911608） 3.53 ▲0.32 ▲9.97％ 訊芯-KY（6451） 271.0 ▲24.5 ▲9.94％ 中櫃（2613） 35.4 ▲3.2 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 26.15 ▼2.9 ▼9.98％ 興能高（6558） 40.7 ▼4.5 ▼9.96％ 錸寶（8104） 51.2 ▼5.6 ▼9.86％ 洋華（3622） 64.1 ▼6.8 ▼9.59％ 皇翔（2545） 67.7 ▼6.8 ▼9.13％

資料來源：證交所