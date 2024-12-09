快訊／台股收盤上漲79.98點　台積電漲10元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開高走高，加權指數終場上漲79.98點，以23273.25點作收，漲幅0.34％，成交量3532.05億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲94.52點開出，指數開高走高，盤中最高達23325.99點，最低23172.22點，終場收在23273.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1075元，漲幅0.94％；鴻海（2317）下跌3元至195元；廣達（2382）下跌1元至296元；陽明（2609）上漲7.4元來到83元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.56元。
今天漲幅前5名個股為洋基工程（6691）上漲33.5元，漲幅10％；佳和（1449）上漲2.65元，漲幅10％；明輝-DR（911608）上漲0.32元，漲幅9.97％；訊芯-KY（6451）上漲24.5元，漲幅9.94％；中櫃（2613）上漲3.2元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌2.9元，跌幅9.98％；興能高（6558）下跌4.5元，跌幅9.96％；錸寶（8104）下跌5.6元，跌幅9.86％；洋華（3622）下跌6.8元，跌幅9.59％；皇翔（2545）下跌6.8元，跌幅9.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|洋基工程（6691）
|368.5
|▲33.5
|▲10.0％
|佳和（1449）
|29.15
|▲2.65
|▲10.0％
|明輝-DR（911608）
|3.53
|▲0.32
|▲9.97％
|訊芯-KY（6451）
|271.0
|▲24.5
|▲9.94％
|中櫃（2613）
|35.4
|▲3.2
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|26.15
|▼2.9
|▼9.98％
|興能高（6558）
|40.7
|▼4.5
|▼9.96％
|錸寶（8104）
|51.2
|▼5.6
|▼9.86％
|洋華（3622）
|64.1
|▼6.8
|▼9.59％
|皇翔（2545）
|67.7
|▼6.8
|▼9.13％
資料來源：證交所
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