需求回温　南寶前11月營收209.87億創同期新高

▲南寶企業總部。（圖／翻拍官網）

記者巫彩蓮／台北報導

產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，南寶(4766)公佈11月合併營收20.36億元，單月營收年增9.9%，累計前11月營收209.87億，年增率11.7%，創同期新高。

南寶表示，在持續投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年展望皆目標成長，今年營收力拼歷史新高。而以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，而併購允德實業亦將於明年併入營收，明年目標再創新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在鞋材接著劑業務方面，觀察品牌之間成長動能雖仍呈現差異，然大致需求回溫。國際運動品牌多已為客戶，著重關注整體產業發展與市佔率的提升，並將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前成果已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。南寶持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，近期半導體與光學用膠以及木工用膠表現相對強勁。

南寶於11月12日取得「清真認證」，是第一間台灣樹脂廠取得此認證，為全球市場提供更多樣性的選擇，有助於南寶持續深耕印尼、馬來西亞、孟加拉等地市場。軟性包裝用膠市場廣大然目前佔南寶營收比重不高，擁高成長潛力，而食品包裝為重要的終端應用領域之一，如零食真空包、泡麵杯、袋、醬料等。

