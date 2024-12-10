美加徵關稅　惠譽估對台經濟成長影響0.5個百分點

▲美若加徵關稅，惠譽估對台經濟成長影響負0.5個百分點，此為示意圖。（圖／記者董美琪攝）

文／中央社

國際信評機構惠譽今天表示，美國加徵關稅措施影響主要在2026年顯現，假設課徵10%關稅，單純以理論值計算、完全不考量台灣因應措施等，評估對台灣經濟成長率影響約負0.5個百分點。

惠譽信評今天舉行台灣金融業2025年展望記者會。惠譽信評銀行評等副總經理黃嬿如表示，惠譽把台灣今年經濟成長率從4%上修到4.3%，2025年經濟成長率從2.7%下修到2.6%，2026年也從2.6%下修到2.5%。

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至於台灣貨幣政策走勢，央行今年3月升息半碼（0.125個百分點），黃嬿如表示，預期台灣明年央行降息半碼，美國聯準會（Fed）可能降息4碼。降息幅度對銀行淨利差影響有限，加上預估台灣續維持低失業率水準在3.3%，有望支持銀行業務表現穩健。

外界關注美國總統當選人川普上任後的關稅政策對台灣經濟的影響，黃嬿如表示，美國加徵關稅措施的主要影響會在2026年顯現，假設實施10%關稅，不考慮台灣政府有財政、貨幣政策措施來因應的前提下，單純計算理論數值，對台灣經濟成長率影響為負0.5個百分點，不過，目前並未反映在2026年的預測數2.5%中。

不過，黃嬿如表示，這單純只是理論值影響，實際影響要看美國實際實施關稅時間、範圍與雙方後續協議而定，像是可能協議台灣多進口美國農產品等，都可能牽動最終對經濟成長率的影響。

惠譽信評銀行評等副總經理陳怡如補充說明，所謂關稅10%並非針對所有產品，而是針對有課關稅的產品而已，因此實際去看有效關稅率，影響可能僅關稅2%。

黃嬿如分析，以亞太地區銀行業展望來看，中國跟香港銀行業前景惡化，台灣維持中性，主因國銀近年隨著美中貿易戰升溫，疫情後台灣廠商調整供應鏈，國銀也隨著台商減少對中國曝險，以出口結構來看，台灣對中國跟香港出口占整體出口比例，從2021年的42%下降到現在約31%，同期間美國則從15%上升到24%，預期趨勢仍會持續。

至於台灣銀行業明年海外放款動能，黃嬿如表示，過去幾年來，業者海外放款成長動能來自中國以外的區域，主要仍是鎖定台商。明年進入降息循環，預期可以刺激銀行海外放款成長，明年海外放款估達雙位數成長。

黃嬿如指出，對海外放款比重高的銀行來說，有望減緩銀行淨利差往下降的壓力，美國降息也對美元存款部位大的銀行而言，有助於降低資金成本。