航空貨運明年增長率待觀察　電商需求將放緩

▲明年電商需求在歐美打壓政策下，估計會放緩。。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

佛羅里達州邁阿密重要的業界人士警告，2025年航空貨運量的增長率可能會比今年的增長水準減少一半或更，但全球最大物流公司DSV預計明年的航空貨運量和運力增量將持平，但供需平衡仍可能面臨壓力，國內攬貨業認為兩項預估實際發展待觀察，不過這兩年十分火熱的電商需求在歐美打壓政策下，估計會放緩。

總部位於丹麥的攬貨公司DSV在其定期市場展望中表示，繼電子商務和紅海航運危機推動今年的貨運量增長之後，預計全球航空貿易將在 2025年恢復正常。

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考慮到電子商務數量的增長，該公司表示，許多市場現在都已被廣泛滲透，這將限制進一步的增長機會。另更嚴格的海關和合規標準，例如可能限制美國的免稅額度等最低限度規則，將增加複雜性和成本。

關於紅海危機導致的運輸方式轉變，DSV表示，供應鏈現在正在適應由於船隻不得不在南部非洲繞道而導致的更長的航行時間，隨著供應鏈的恢復，運輸量將從空中返回到海上。

就運力而言，DSV表示，2024年年增7%，落後於今年報告的兩位數運量增長。明年預計運力將保持平穩，因為波音的生產問題導致777-200貨機的交付速度放緩，下一代貨機預計要到2026年之後才會進入市場，而且貨機已經以最長飛行時間運營。 現有飛機沒有空間增加額外的運力。

貨物載運率也已經很高，這意味著沒有進一步優化運力的空間，預計運力將保持平穩，並且隨著舊飛機因年齡限制而退役，運力可能會下降，任何需求的增加都將給市場帶來額外的壓力。但是，如果需求下降，運營商可能會停放老化的飛機以平衡供需。

DSV預計，中國市場的電子商務需求激增將會放緩，因為許多市場的賣家已經飽和，而且美國等政府正在為低價值貨物制定更嚴格的海關法規，以規避進口關稅和合規要求。

對目前符合免稅資格的中國包裹運輸的資格收緊可能會在一定程度上減少明年及以後的空運量，但Temu、Shein和AliExpress等中國賣家已經在調整其履行模式，通過海運和配送來運輸。台灣的中菲行(Dimerco) 負責行銷和銷售的執行副總裁Kathy Liu在貨運買傢俱樂部播客上表示，這些貨物是從美國倉庫運來的。

貨運分析公司Xeneta則預測，明年航空貨運需求將增長4%至6%，具體取決於貿易航線，而運力則增長4%至5%。

不穩定的地緣政治因素和候任總統川普的廣泛關稅可能會給2025年的航空貨運帶來阻力。 短期內，預計企業將在川普上任之前急於進口，並可以在明年初實施關稅。 經濟學家表示，商品價格上漲可能會減少需求。 隨著進口費用的上漲，預期美國將對低價值包裹運輸的海關規則進行改革，這可能會拖累來自中國的電子商務流量。標準普爾全球預計，中國的國內生產總值(GDP)在未達到政府今年5%的目標後，到2025年將降至4.6%。

專家和物流供應商表示，過去15個月，電子商務一直是航空貨運增長的推動力，中國一半以上的航空出口是由在線市場產生的。eMarketer的研究顯示，過去五年，全球電子商務銷售額翻了一番，達到超過6兆美元，並繼續以每年約8%的速度增長，其中南亞和東南亞新興市場的快速增長。 它預計到2027年企業對消費者電子商務銷售額將達到8兆美元，占零售總額的22%以上。

國內攬貨業高階則分析，電商市場未來的高成長將在東南亞，意味著原歐美長線運輸將轉向短鏈運輸。