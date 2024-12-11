台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨 股價今年腰斬

中國大陸一貫石化廠新產能「瘋狂」開出，加上全球淨零碳排的趨勢，碳稅開徵在即，石化產業面臨內憂外患，今年台塑四寶股價頻頻破底，今（11）台塑（1301）險守40元，其他三家公司股價全盤皆墨，四寶股價今年呈現腰斬。

台股明年震盪幅度加大 法人建議「漲捨得賣、跌要敢買」

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水 今冏貼息

擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今（11）日除息，由於配息首度縮水至0.04元，市場原預期可以開盤秒填息，不料在台股回檔下，00940一開盤就陷入貼息，開盤20分鐘股價仍在平盤之下表現。

美超微2月底前要交財報 梁見後自信：不會被下市

根據外媒路透社報導，美超微執行長梁見後表示，他有信心公司股票不會從納斯達克下市，美超微將在2月之前提交必要的財務報告。美超微上週收到了納斯達克的一封信函，規定其在2月25日之前提交推遲的年度和季度報告，這是該證券交易所規定的例外。

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查 「謝宜容當然有霸凌」

勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查後說明「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」，並痛陳她的高壓手段讓員工至今想到都會流淚，吳員甚至承受不合理的任務下向朋友說「不能交就自我了斷」等語，洪申翰對謝宜容管理風格直斥「荒唐」。

遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」 股價力撐紅盤

遠東銀（2845）自結今年前11月稅後獲利41.14億元，已經提前達成今年全年獲利目標，全年獲可望續創新高，EPS 0.96元，明年股價規劃將是股票股利、現息比例約6比4，整體股利殖利率預期落在過去平均約6%上下，受到股利利多刺激，今（11）日維持小漲格局。

國發會估2070台灣老年人口比近5成 主要國家排名僅次韓

台灣人口拉警報，國發會副主委高仙桂今天指出，台灣明年將步入超高齡社會，在少子化影響下，高齡化趨勢快速上升，估計2070年台灣老年人口占總人口比率將達46.5%，主要國家中僅次於韓國，工作年齡人口占比也將低於50%，對台灣勞動力及產業發展是一大警訊，但AI發展將成為轉變契機。

快訊／台股收盤大跌221.45點 台積電跌20元至1045

台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌221.45點，以22903.63點作收，跌幅0.96％，成交量3279.76億元。

勞部公務員輕生爆「打假卡」爭議 洪申翰：人事主任一併調離

勞動部長洪申翰今（11）日指出，勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容霸凌致吳姓公務員輕生，其中該名公務員生前實際加班估已超過80小時，洪申翰說：「我們會建議人事行政總處將北分署的人事室主任調離現在的主管職務。」

美超微股價強彈「離前高仍遠」 外媒：投資人信心不足

根據外媒巴隆周刊報導，美超微股價經歷了一次引人注目的反彈，幾乎回到了10 月底之前的水平，隨後稍作修正，但近日仍觸及48美元的高點，不過外媒也指出，股價離前高還有很大差距，顯示投資人還是信心不足。