快訊／台股收盤大跌221.45點　台積電跌20元至1045

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌221.45點，以22903.63點作收，跌幅0.96％，成交量3279.76億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌16.72點開出，指數開低走低，盤中最高達23108.36點，最低22880.57點，終場收在22903.63點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1045元，跌幅1.88％；鴻海（2317）下跌3元至189元；廣達（2382）下跌6元至287元；陽明（2609）下跌1.3元來到79.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.08元至9.4元。
今天漲幅前5名個股為零壹（3029）上漲15.5元，漲幅9.97％；全球傳動（4540）上漲4.15元，漲幅9.95％；資通（2471）上漲5.3元，漲幅9.91％；勝德（3296）上漲3.1元，漲幅9.89％；揚智（3041）上漲3.1元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為宏和（1446）下跌5.25元，跌幅9.92％；佳和（1449）下跌2.6元，跌幅9.9％；憶聲（3024）下跌1.9元，跌幅8.68％；東哥遊艇（8478）下跌20元，跌幅8.25％；聚鼎（6224）下跌4.5元，跌幅6.89％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|零壹（3029）
|171.0
|▲15.5
|▲9.97％
|全球傳動（4540）
|45.85
|▲4.15
|▲9.95％
|資通（2471）
|58.8
|▲5.3
|▲9.91％
|勝德（3296）
|34.45
|▲3.1
|▲9.89％
|揚智（3041）
|34.55
|▲3.1
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宏和（1446）
|47.65
|▼5.25
|▼9.92％
|佳和（1449）
|23.65
|▼2.6
|▼9.9％
|憶聲（3024）
|20.0
|▼1.9
|▼8.68％
|東哥遊艇（8478）
|222.5
|▼20.0
|▼8.25％
|聚鼎（6224）
|60.8
|▼4.5
|▼6.89％
資料來源：證交所
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