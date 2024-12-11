工具機展邁入30屆　日本THK董總將為主題演講揭開序幕

▲THK集團董事長兼執行長寺町彰博(左)及總經理兼營運長寺町崇史。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球指標智慧製造暨工具機展TIMTOS，明年3月3日至8日將於南港展覽1、2館及台北世貿1館盛大舉行。為慶祝第30屆的重要里程碑，TIMTOS將首度推出主題演講(Keynote)，邀請全球產業領袖剖析未來智慧製造及工業用AI機器人最新發展趨勢，主辦單位之一外貿協會揭曉首位國際講者為日本機械元件THK集團董事長兼執行長寺町彰博、總經理兼營運長寺町崇史，盼為全球製造業界帶來更多洞見與啟發。

THK作為全球傳動元件的領導者，尤以直線導軌技術領域居世界前列，其產品應用涵蓋自動化、半導體、精密機械及製造設備等多個領域。THK不僅在技術創新上持續突破，更致力於推動全球製造業向智慧化邁進。

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演講預計將聚焦AI與機器人、未來智慧製造及綠能永續等主題，與TIMTOS 2025核心精神完美契合，探討這些領域如何驅動產業升級與變革。同時，也將分享THK如何以尖端技術促進可持續發展，並助力全球製造業應對挑戰與機遇。

作為全球指標智慧製造暨工具機展，TIMTOS始終引領全球製造業趨勢，致力於打造技術交流的平臺。此次主題演講將帶領與會者洞悉產業未來，共同邁向智慧製造新時代。首場主題演講訂於明年3月4日，展期第2天上午10時於台北國際會議中心101會議室舉行，詳細資訊將後續公布於官方粉專及網站(https://www.timtos.com.tw/)。

TIMTOS現已開放預先登記參觀。本屆展覽主軸為Integrate to Innovate，強調我國整合帶動創新之優勢，主打工具機及資通訊跨業合作，並導入先進AI應用及強大晶片運算等技術，加上雲端監控、5G物聯網，打造完整金屬加工智慧製造採購平台。貿協歡迎來自各行各業的專業人士於明年3月蒞臨TIMTOS，搶先掌握全球製造業的未來趨勢！