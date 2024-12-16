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先探／謝金河：從高基期到低基期

圖／先探投資週刊 提供

二○二四年即將走入歷史，《今周刊》製作一個二○二五年投資展望的特別報導，他們遞給我一張Ａ４影印資料，第一題就是預測明年股市最高點、最低點！這一題我沒有填，因為我不是神，實在不知最高點與最低點；另一題是最看好的產業與看壞的產業，我看列出的選擇題，像看好的矽光子、ＡＩ伺服器、CoWoS、電動車、水冷散熱…，看壞的是石化、水泥、鋼鐵…，看起來這些都是大家都知道的答案。

文／謝金河

二○二四年即將走入歷史，《今周刊》製作一個二○二五年投資展望的特別報導，他們遞給我一張Ａ４影印資料，第一題就是預測明年股市最高點、最低點！這一題我沒有填，因為我不是神，實在不知最高點與最低點；另一題是最看好的產業與看壞的產業，我看列出的選擇題，像看好的矽光子、ＡＩ伺服器、CoWoS、電動車、水冷散熱…，看壞的是石化、水泥、鋼鐵…，看起來這些都是大家都知道的答案。

擺在眼前的是看好的產業，股價似乎都充分反應，沒有便宜的標的，很多甚至炒作過頭，股價可能撐不住；而看壞的產業，因為一直下跌，股價跌不休，像台塑四寶的股價一直破底，不知底部在哪裡？傳產股我喜歡以台泥為標竿，台泥董事長張安平最早發現水泥業不轉型很危險，在二○一六年，他帶著台泥致力轉型，股價在二○二二年最慘跌到二九．八元，跌破淨值，這兩年股價穩住沒有再破底，正在慢慢打底中，如果業績有顯著向上成長，台泥明年會有很大的機會，而台塑四寶可能要像台泥般，經過一段比較漫長的打底才能重返榮耀。

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台股漲到哪裡？看台積電

從這個角度來看，很多這兩年大漲的個股，股價都在高基期，大漲後就會面臨比較嚴格的基本面考驗。台灣最經典的績優股是台積電，這些年台積電營收、獲利及全球競爭力都一直提升，前三季淨利七九八五．八八億，ＥＰＳ三○．八元，今年淨利可能逼近一．二兆元，ＥＰＳ可能落在四六元上下，如果明年ＥＰＳ坐五○望六○元，那麼股價可能站穩一○○○元大關，往一五○○元方向前進，這是很容易預測的軌跡。

要看台股漲到哪裡？台積電是最重要的指標，假如台積電朝一五○○元方向前進，台股可能有機會往三萬點的方向邁進，所以我的看法：要預測台股高點一定要與台積電連結，很多打著題材上漲的個股，是不是能夠禁得起考驗？要看基本面的強度。

像有CoWoS題材的均華八月與台積電漲到一○八○元，均華是從八五元一口氣漲到一○八○元，比配息，台積電去年配十三元，均華配五元，今年前三季台積電ＥＰＳ三○．八元，均華九．二三元，從簡單的數字來看，均華實力與台積電相差很遠，現在台積電仍在一○八○元附近，均華掉到八一四元，用這個例子可以看出這兩年大漲的設備股可能在二五年面臨比較大的壓力，這可從國際大廠領先回檔看出端倪。

全世界最有競爭力的ASML從一一○○．九跌到六四五．七美元，Applied Materials（AMAT）從二五五．八九跌到一六六．八四美元，Lam Research（LRCX）從分拆前一一三○美元，分拆後剩六八．八九美元，科磊（KLAC）從八九六．三二到六四四．七美元，這反應一個現象，中國為了防止遭到美國制裁，提前購足很多半導體設備，如今高峰期已過，過去台灣有一些半導體設備廠把設備賣到中國，這個高峰也過，辛耘董事長謝宏亮告訴我，中國的需求明年可能少三成，很多股價衝太高的設備股，到明年因為基期太高，ＥＰＳ跟不上來，股價很可能出現比較大幅度的回檔，股價炒作的激情過了，必須向現實低頭。

兩大變數：川普與中國

因此，觀察明年的選股，基期太高、基本面跟不上來的，首先要迴避；另一邊則是基期太低、基本面已經嶄露曙光的，可能是二五年選股的目標，這是台股明年操作的核心戰略，從外界大勢來看，川普變數與中國變數是兩個核心，川普明年元月二十日才走馬上任，但是他的指揮棒已照拂全世界。最近一周，川普有三個大動作，一個是他要求墨西哥、加拿大必須嚴控芬太尼走私及管制非法人口入境，否則要課二五％關稅，中國則加課十％。川普號令一出，墨西哥總統蘇姆鮑恩一開始強力回應，第二天就低頭，加拿大總理杜魯道則親自跑了一趟海湖莊園，向川普求情說二五％關稅加拿大受不了，川普吃杜魯道豆腐，開玩笑說加拿大可以成為美國第五十一個州。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2330期精彩當期內文轉載》
 

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