中環賣台積電790張小賺5008萬　轉買1440張廣達

雲豹能源「激勵員工」 擬砸近3.5億買回自家股票

雲豹能源（6869）今日公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回1500張，買回價格區間落在170至230元，總金額上限則約3.45億元，目的則為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工。

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭 寫22年來新低

石化業景氣低迷，台塑四寶近期股價不斷下墜，其中台化（1326）今（16）日股價更是跌破3字頭，終場收29.9元，下跌1.8％或0.55元，寫下22年來新低；台塑化（6505）最低報36.65元，也創下掛牌以來新低。

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停 摔出千金股

上市高價股富世達（6805）受惠蘋果摺疊手機需求題材獲外資力捧，股價寫下1120元新高後利多鈍化連3日交出黑棒，今（16）日更出現帶量下殺、以跌停價900元作收的慘況。由於富世達單日跌100元，相當於抱一張賠逾10萬。

王世堅喊「薯條三兄弟」助炒房！金管會祭4措施防堵 3檔臉綠

立委王世堅指出本國銀行透過租賃公司授信餘額高達3,892億元，當中八大行庫貸給融資租賃公司千億元，有相當比例又轉手借給建商，金管會擬祭出4道措施防堵，中租-KY（5871）盤中跌幅逾4%，創下113.5元波段低點，為2020年6月下旬以來新低，裕融（9941）、和潤企業（6592）分別挫低5%、2.5%。

蜜月失靈！全福生技掛牌首日跌破承銷價 中籤慘套

新股掛牌蜜月行情失靈！眼藥開發業者全福生技（6885）今（16）日掛牌首日出師不利，開盤31.9元失守承銷價32.31元，盤中最低挫至30.55元，中籤慘套。

蘋菓西打回歸！大飲連拉2根漲停 股價寫6年來新高

「蘋菓西打」母公司大飲（1213）經歷食安危機後強勢復出，透過賣地將欠款全數清償，相關產品也恢復上架，繼上周五股價漲停後，今（16）日再以漲停價14.3元開出鎖死，寫2018年7月以來新高。

快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜 10萬台幣多換3.4萬日圓

日圓甜甜價再現！受惠日本央行有望本周不升息影響，日圓走貶，台銀今（16）日上午日圓第一盤現鈔賣出價「0.2174」再刷3周最甜，10萬台幣可較9月高點多換3.4萬日圓。

就安基金遭濫用 洪申翰強調：1個月內提出強化機制

民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會，持續揭露就安基金濫用情形，包括花錢養親綠媒體、喬遷記者會、作影片等等，怒批「大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」；對此，勞動部長洪申翰今（16）日強調，會在1個月內提出強化把關就安基金支用的具體機制，檢調已開始調查，勞動部絕不迴避，也希望不要因大家的質疑，變成一竿子否定整個就安基金的使用，還是有很多勞工非常需要就安基金。

中美晶「預支特休」利空難消 盤中跌逾3%

太陽能廠中美晶（5483）遭遇宜蘭廠停工、員工預支特休利空影響，今（16）日股價持續下挫，早盤來到143.5元，跌4.5元或3.04%。

比特幣又升天！ 大戶進場衝破10.6萬美元新高

比特幣狂漲再度出現狂漲！受惠「鯨魚交易」大戶增加、微策略（MicroStrategy）今（16）日亞洲盤交易時段衝破10.6萬美元大關，再刷歷史新高。