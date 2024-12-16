中環賣台積電790張小賺5008萬　轉買1440張廣達

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中環（2323）今（16）日公告最近2個月來處分台積電（2330）股票790張，每股均價1068.6元，套現8億4419萬3230元，處分利益5008萬3480元。
此外，中環同時公告以每股均價284.44元買進1440張廣達（2382）股票，總交易金額達4億959萬8728元，累計對廣達持股達2746張。
台積電今日收最高1085元，上漲20元或1.88%；廣達則以275元作收，下跌10.5元或3.68%。
▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中環（2323）今（16）日公告最近2個月來處分台積電（2330）股票790張，每股均價1068.6元，套現8億4419萬3230元，處分利益5008萬3480元。
此外，中環同時公告以每股均價284.44元買進1440張廣達（2382）股票，總交易金額達4億959萬8728元，累計對廣達持股達2746張。
台積電今日收最高1085元，上漲20元或1.88%；廣達則以275元作收，下跌10.5元或3.68%。
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雲豹能源（6869）今日公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回1500張，買回價格區間落在170至230元，總金額上限則約3.45億元，目的則為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工。
2024-12-16 16:04
石化業景氣低迷，台塑四寶近期股價不斷下墜，其中台化（1326）今（16）日股價更是跌破3字頭，終場收29.9元，下跌1.8％或0.55元，寫下22年來新低；台塑化（6505）最低報36.65元，也創下掛牌以來新低。
2024-12-16 14:37
上市高價股富世達（6805）受惠蘋果摺疊手機需求題材獲外資力捧，股價寫下1120元新高後利多鈍化連3日交出黑棒，今（16）日更出現帶量下殺、以跌停價900元作收的慘況。由於富世達單日跌100元，相當於抱一張賠逾10萬。
2024-12-16 14:08
立委王世堅指出本國銀行透過租賃公司授信餘額高達3,892億元，當中八大行庫貸給融資租賃公司千億元，有相當比例又轉手借給建商，金管會擬祭出4道措施防堵，中租-KY（5871）盤中跌幅逾4%，創下113.5元波段低點，為2020年6月下旬以來新低，裕融（9941）、和潤企業（6592）分別挫低5%、2.5%。
2024-12-16 12:51
新股掛牌蜜月行情失靈！眼藥開發業者全福生技（6885）今（16）日掛牌首日出師不利，開盤31.9元失守承銷價32.31元，盤中最低挫至30.55元，中籤慘套。
2024-12-16 12:09
「蘋菓西打」母公司大飲（1213）經歷食安危機後強勢復出，透過賣地將欠款全數清償，相關產品也恢復上架，繼上周五股價漲停後，今（16）日再以漲停價14.3元開出鎖死，寫2018年7月以來新高。
2024-12-16 09:32
日圓甜甜價再現！受惠日本央行有望本周不升息影響，日圓走貶，台銀今（16）日上午日圓第一盤現鈔賣出價「0.2174」再刷3周最甜，10萬台幣可較9月高點多換3.4萬日圓。
2024-12-16 09:31
民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會，持續揭露就安基金濫用情形，包括花錢養親綠媒體、喬遷記者會、作影片等等，怒批「大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」；對此，勞動部長洪申翰今（16）日強調，會在1個月內提出強化把關就安基金支用的具體機制，檢調已開始調查，勞動部絕不迴避，也希望不要因大家的質疑，變成一竿子否定整個就安基金的使用，還是有很多勞工非常需要就安基金。
2024-12-16 11:34
太陽能廠中美晶（5483）遭遇宜蘭廠停工、員工預支特休利空影響，今（16）日股價持續下挫，早盤來到143.5元，跌4.5元或3.04%。
2024-12-16 09:51
比特幣狂漲再度出現狂漲！受惠「鯨魚交易」大戶增加、微策略（MicroStrategy）今（16）日亞洲盤交易時段衝破10.6萬美元大關，再刷歷史新高。
2024-12-16 08:52
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