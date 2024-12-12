先探／再戰2萬4　好戲在後頭

台積電市占率再創新高，搭配金融股高獲利，為指數帶來低檔支撐，也給予中小型股表現空間，以AI相關、設備、光通訊、資服業務等較具族群性。

文／黃俊超

美國聯準會訂於十二月十七、十八日召開政策會議，綜合經濟數據以及日前擁有投票權的官員言論，一般預期再降息一碼的機率較高。三大指數近期都曾創下歷史新高，包含道瓊指數突破四五○○○點、S&P 500指數約六一○○點、Nasdaq逼近二○○○○點大關，然與台灣加權指數高度正相關的費城半導體指數，則再次跌破二四○日均線。

中國持續進行救市政策，中共中央政治局會議認為，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內需，並以科技創新引領新質生產力發展，建立現代化產業體系。新質生產力即擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵。實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強超常規逆周期調節，打好政策組合拳，牢牢守住不發生系統性風險底線。

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中國一邊救市一邊還擊

強超常規逆周期調節，穩定樓市與股市，以及貨幣政策立場轉為適度寬鬆，預期將有助於短期內對股市帶來支撐，中經會則進一步闡述貨幣供應目標與可能的措施等，而具體的數據與規模，則要關注明年三月的中國兩會。川普將於明年一月二十日正式宣誓就職，在當前這段期間，兩國延續言語上的攻防，未來中國也將觀察川普屆時的動作，才能接招進而採取對策。

另一方面，美中之間繼續在半導體產業駁火，美國商務部三年內第三度擴大對中國半導體產業的出口管制，近日中國還以顏色，啟動反壟斷法調查ＡＩ龍頭Nvidia，根據華爾街日報引述業界人士說法報導，中國動作主要是在向美國傳達，絕對不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應即將就任總統的川普未來可能的政策。中國經濟成長趨緩，與中國重疊性高的產業，暫時以短線反彈視之，中長期趨勢尚未看到反轉跡象。

根據EPFR Global資料顯示，全球投資資金經由信託基金，正以歷史最快速度流入美股，今年金額達到四四○○億美元、突破二一年紀錄，且總市值已經超過全世界一半以上，上一次則要回溯到二○○三年。截至十一月底，美股總市值已達ＧＤＰ的二．二倍，居全球前十大ＧＤＰ國家之首，眾多跨國企業是原因之一，此外，各國ＥＴＦ之類以美股為標的的產品，也是吸金的重要來源。

台積電持穩力挺指數

縱然德國股市突破二○○○○點、創下歷史新高，不過歐股資金卻面臨連續二二個月的資金流出，日本與新興市場上漲力道不強，雖成長但有限，加上雄厚的資金創造出實力強大的企業，進而吸引資金形成正向循環。目前全球總市值前一百名的企業中有六三家是美國企業，相較於二○一○年的三七家成長七成，英國減少八家至四家，中國從十二家降至十家，德國、法國與瑞士都只剩下三家，川普再次執政後的關稅政策，對國內則放鬆管制與減稅，都強化資金持續流入美國的可能性。（全文未完）

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