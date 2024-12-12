台北市商業會「2024未來論壇」　聚焦AI與生活新趨勢

▲台北市商業會主辦「2024未來論壇」。（圖／臺北市商業會提供）

財經中心／台北報導

由台北市商業會主辦，台北市政府產業發展局與台北市商業處共同指導，捷豐國際物流股份有限公司、台北市室內設計裝修公會、台北市生物技術服務公會等商業同業公會協辦的「2024未來論壇」，12月12日於政大公企中心國際會議廳舉行，主題為「AI與生活」，吸引超過300位業界專家與各界人士參與。

台北市商業會副理事長章金元代表理事長吳發添致詞時指出，根據國際機構卡特爾(Gartner)指出，2024年科技產業重點是生成式AI及其影響，預測2026年將有超過八成企業在營運上部署生成式AI，以提高生產力及提升服務效能。麥肯錫(McKinsey)在《生成式AI的經濟潛力》報告中顯示，生成式AI有望每年為全球經濟增加2.6兆至4.4兆美元的GDP成長。生成式AI不僅是解決人力不足的工具，更為生活帶來了諸多創新服務，涵蓋醫療診斷、自動駕駛、智能居家、教育學習及金融服務，甚至娛樂文化等領域。

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臺北市政府產業發展局專門委員許維倫代表市長蔣萬安致詞，感謝台北市商業會長期支持市府政策並協助產業轉型與發展。臺北市政府推出多項支持新創企業的政策，特別是新創拔尖補助計劃，針對資通訊軟硬體與生技醫療產業領域的潛力新創企業，提供最高達1,500萬元的資金支持，協助其進軍國際市場。此外，市府在市政服務上也多透過AI技術的協助，如智慧醫療和智慧客服，提升市民的生活品質。

在論壇的首場專題演講中，永豐餘投資控股股份有限公司董事長葉惠青深入分析了綠經濟，並強調透過適當的循環經濟措施，可以降低全球39%的溫室氣體排放。第二場專題由HOMEE AI創辦人暨執行長杜宇威主講，他表示透過空間運算整合AI所推出的空間智慧領先性技術，可以驅動AI技術落地產業，協助室內設計、家居、房地產業等空間產業，量身打造產業專屬語言模型。

第三場專題演講由前衛生署長、現任生物技術開發中心涂醒哲董事長主講，他從人工智慧演進談到醫界使用AI現況。包括個人醫療用藥、輔具、疾病早期檢測與監控等，例如AI神經系統機器人，整合人體神經系統的穿戴機器人HAL，透過人機互動協助各種傷殘障礙恢復行動能力。

台北市商業會常務理事孫因在結論時強調，未來論壇已連續舉辦5年，每年選題都精心策劃，邀請專家學者分享實務心得，提升產業競爭力。每年的論壇均獲得參與者的一致好評，對主辦單位選題的高度滿意和感謝顯而易見。未來，隨著AI技術的不斷進步，台北市商業會將繼續舉辦更多高水準的論壇活動，助力產業發展和創新。