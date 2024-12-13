快訊／台積電持平至1060　台股開盤下跌44點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（13日）以23002.37點開出，指數下跌44.43點，跌幅0.19％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1060元；鴻海（2317）維持平盤至188.5元；廣達（2382）下跌1元至285元；陽明（2609）上漲0.3元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.43元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌234.44點或0.53％，收在43914.12點；標準普爾500指數下跌32.94點或0.54％，收6051.25點；那斯達克指數下跌132.05點或0.66％，收在19902.84點；費城半導體指數下跌45.61點或0.91％，收4982.19點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43914.12 ▼234.44 ▼0.53% S&P500 6051.25 ▼32.94 ▼0.54% NASDAQ 19902.84 ▼132.05 ▼0.66% 費城半導體指數 4982.19 ▼45.61 ▼0.91%

資料來源：證交所