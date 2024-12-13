英特爾高層承認「代工分拆有可能」 股價應聲上漲2.3%

根據外媒路透社報導，英特爾前執行長基辛格下台後，兩位領導英特爾的高層週四承認，如果明年推出的新晶片製造技術不成功，公司就可能被迫出售其製造業務。

博通看好Q1 AI產品營收成長65% 盤後股價一度漲逾16%

根據外媒彭博社報導，博通(Broadcom)在預測其AI晶片需求將激增後，股價受利多激勵上漲，一度飆漲16%至209.68美元。

人民幣擬大貶對抗關稅戰 謝金河：效果與30年前匯改相反

川普即將出任美國總統，關稅戰來勢洶洶，尤其中國大陸更是川普加徵關稅頭號對象。財信傳媒集團董事長謝金河以「川普指揮棒指向人民幣」為題，撰文表示中國大陸準備讓人民幣大幅貶值，以迎接川普的關稅貿易戰，並以1994年朱鎔基取消外匯券，和人民幣併軌的歷史軌跡，當時人民幣官價是8.7兌換一美元，讓中國大陸成為世界工廠，經濟奔馳將近卅年；然而，這次人民幣大幅貶值，時空間不同，恐怕效果會跟卅年前相反。

威剛宣布籌拍電影「冠軍之路」 紀錄中華隊12強奪冠

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊完封日本，勇奪隊史首座世界冠軍，為台灣棒球史寫下輝煌的一頁。知名企業、記憶體大廠威剛科技（3260）宣布，將在下周二（17日）舉行記者會，正式宣布籌拍電影《冠軍之路》，紀錄中華隊奪冠歷程。

第四季BDI已腰斬恐跌破千點 明年首季估有船公司會出現虧損

散裝船運今年第四季很不尋常，不但旺季不旺，運價還暴跌，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)在9月30日收2084點，昨(12)晚已跌至1055點，除了跌逾千點，且隨時可能跌破1千點關卡，由於第一季屬於淡季，已有法人預估第一季恐有散裝船公司會出現虧損。

清大校務基金操盤超猛 這些績優股即將長線抱到2025年？

說到國內大學營運，教育部在1996年引進校務基金制度，第一個當然是為了學術自由，學校有能自己靠投資獲利，就不用受限於政府或財團。再來是參考耶魯大學、哈佛大學的校務基金投資歷史悠久，每年基金不只操盤成功，規模亦不斷提高，目前哈佛大學校務基金已經是500億等級的規模，耶魯大學校產基金規模則在400多億美元，每年投資回饋給學校的收益也越來越猛，大家都知道大學經營相當燒錢，加上少子化影響學費收入，因此投資獲利更為重要。

鋰電池燃燒事故頻傳 經濟部將實施7項「充電式家電」檢驗

近年來充電式商品相當便利，為確保相關產品安全，經濟部標準局預告，將電捕昆蟲器（含捕蚊拍）、電毯、磨咖啡豆機、電動刮鬍刀等7項充電式商品納入檢驗範圍，保護消費者權益，自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。

快訊／台積電持平至1060 台股開盤下跌44點

美股4大指數全面下跌，台股今（13日）以23002.37點開出，指數下跌44.43點，跌幅0.19％。

00929配息大跳水！專家示警趕快撤 安全下莊方式曝光

上半年高股息ETF遍地開花，下半年市場一片哀嚎；從原本的夢幻殖利率一路調降配息、力守保底殖利率，投資人能安全離場嗎？投資達人超馬芭樂王仲麟提出一招：只要領到的股息總收益能彌補股價減損，就能不猶豫離場。

超九成民眾認為收入不均嚴重 淨零排放帶來轉型壓力

台灣宣示2050淨零排放，社會正面臨前所未有的轉型壓力，包括部分勞工失業、中低收入戶受衝擊等問題。台大風險中心今（12日）發布的2024台灣公正轉型調查結果顯示，近九成受訪民眾認為目前收入不均問題「嚴重」。在淨零排放帶來的轉型壓力下，61.1%最擔心物價上漲，46.5%擔憂貧富差距擴大。