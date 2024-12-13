鋰電池燃燒事故頻傳　經濟部將實施7項「充電式家電」檢驗

▲經濟部標準局預告，將電動刮鬍刀納入檢驗範圍。（示意圖／取自免費圖庫pexels）
記者廖婕妤／台北報導
近年來充電式商品相當便利，為確保相關產品安全，經濟部標準局預告，將電捕昆蟲器（含捕蚊拍）、電毯、磨咖啡豆機、電動刮鬍刀等7項充電式商品納入檢驗範圍，保護消費者權益，自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。
標準局說明，考量近年鋰電池商品燃燒事故新聞頻傳，引發民眾對充電式商品的鋰電池安全疑慮，標準局已陸續將市面上常見的充電式家電類商品納入檢驗範圍，並加強對商品充放電及鋰電池安全檢驗。
檢驗項目包含對電器商品強制充電168小時、強制放電（電池裝反）、鋰電池之外部短路、落下試驗等測試，模擬消費者不正確使用是否會造成危害。
標準局指出，為確保充電式家電商品的安全，將電捕昆蟲器（含捕蚊拍）、電毯、個人用之電保暖器具、電熱褥、磨咖啡豆機、電動刮鬍刀、電剪髮器等7項充電式商品納入檢驗範圍。
標準局表示，2023年已將充電式風扇等7項最常見的充電式家電商品納入檢驗範圍，本次再新增電捕昆蟲器（含捕蚊拍）等7項市面上普及率較高商品納入檢驗範圍。
自公告日起，業者即可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示「商品檢驗標識」，自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售。
標準局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品。
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