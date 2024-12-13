BBU概念股重獲青睞？新盛力領軍　1檔獲巨型韭菜加碼

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）。

記者巫彩蓮／台北報導

熱門BBU（備用電源組）族群，今（13）日展開跌深反彈行情，重獲資金青睞，由新盛力（4931）領軍，一度飆漲9%，最高上攻58.7元，其次興能高（6558）漲幅逾7%，最高反彈到39.75元，素有「巨型韭菜」之稱的中環（2323）昨（12）日公告敲進BBU順達科（3211）1661張、價格在206.19元，但目前仍處在小套牢。

數據中心與高效能伺服器需求的增長，BBU（備用電源組）的重要性日益提升，美系外資在電池模組廠AES-KY（6781）報告中指出，GB200 NVL72超級AI伺服器將開始導入BBU成為標配，AES-KY股價從11月初510元，上攻到12月4日1095元波段新高，短線達一倍，被列為注意股價，每20分鐘一盤。

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領軍高價股價AES-KY漲勢熄火，加百裕（3323）、興能高、順達、新盛力、西勝（3625）等相關BBU概念股也跟著回檔修正。

順達股價從11月初108元，上攻到12月5日240元波段新高，跌至今日盤中185元低點，昨天中環公告11月21日至12月12日止這段期間，買進順達1661張，總金額約3.42億元，交易價格為206.19元，累計持有993張，今日順達股價跟著反彈上攻199.5元。