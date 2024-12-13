快訊／台股收盤下跌26.32點　台積電漲5元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（13日）開低走低，加權指數終場下跌26.32點，以23020.48點作收，跌幅0.11％，成交量3426.57億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌44.43點開出，指數開低走低，盤中最高達23097.52點，最低22920.84點，終場收在23020.48點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）下跌2元至186.5元；廣達（2382）下跌0.5元至285.5元；陽明（2609）上漲1.8元來到80.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.39元。
今天漲幅前5名個股為大飲（1213）上漲1.15元，漲幅9.7％；亞光（3019）上漲8元，漲幅6.67％；世芯-KY（3661）上漲155元，漲幅5.65％；利華（1423）上漲2.05元，漲幅5.52％；金像電（2368）上漲11.5元，漲幅5.22％。
跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌2.2元，跌幅10％；海華（3694）下跌5.35元，跌幅9.93％；大銀微系統（4576）下跌12.5元，跌幅9.77％；勝德（3296）下跌3.25元，跌幅8.59％；天瀚（6225）下跌1.25元，跌幅8.2％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大飲（1213）
|13.0
|▲1.15
|▲9.7％
|亞光（3019）
|128.0
|▲8.0
|▲6.67％
|世芯-KY（3661）
|2900.0
|▲155.0
|▲5.65％
|利華（1423）
|39.2
|▲2.05
|▲5.52％
|金像電（2368）
|232.0
|▲11.5
|▲5.22％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|19.8
|▼2.2
|▼10.0％
|海華（3694）
|48.55
|▼5.35
|▼9.93％
|大銀微系統（4576）
|115.5
|▼12.5
|▼9.77％
|勝德（3296）
|34.6
|▼3.25
|▼8.59％
|天瀚（6225）
|14.0
|▼1.25
|▼8.2％
資料來源：證交所
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