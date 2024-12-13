快訊／台股收盤下跌26.32點　台積電漲5元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（13日）開低走低，加權指數終場下跌26.32點，以23020.48點作收，跌幅0.11％，成交量3426.57億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌44.43點開出，指數開低走低，盤中最高達23097.52點，最低22920.84點，終場收在23020.48點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）下跌2元至186.5元；廣達（2382）下跌0.5元至285.5元；陽明（2609）上漲1.8元來到80.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.39元。

今天漲幅前5名個股為大飲（1213）上漲1.15元，漲幅9.7％；亞光（3019）上漲8元，漲幅6.67％；世芯-KY（3661）上漲155元，漲幅5.65％；利華（1423）上漲2.05元，漲幅5.52％；金像電（2368）上漲11.5元，漲幅5.22％。

跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌2.2元，跌幅10％；海華（3694）下跌5.35元，跌幅9.93％；大銀微系統（4576）下跌12.5元，跌幅9.77％；勝德（3296）下跌3.25元，跌幅8.59％；天瀚（6225）下跌1.25元，跌幅8.2％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大飲（1213） 13.0 ▲1.15 ▲9.7％ 亞光（3019） 128.0 ▲8.0 ▲6.67％ 世芯-KY（3661） 2900.0 ▲155.0 ▲5.65％ 利華（1423） 39.2 ▲2.05 ▲5.52％ 金像電（2368） 232.0 ▲11.5 ▲5.22％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 19.8 ▼2.2 ▼10.0％ 海華（3694） 48.55 ▼5.35 ▼9.93％ 大銀微系統（4576） 115.5 ▼12.5 ▼9.77％ 勝德（3296） 34.6 ▼3.25 ▼8.59％ 天瀚（6225） 14.0 ▼1.25 ▼8.2％

資料來源：證交所