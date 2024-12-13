認太陽能製造業「腹背受敵」　中美晶董座：期待政府多點關愛

▲中美矽晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休1個月，中美晶董事長徐秀蘭下午也親上火線，針對太陽能市況也說明， 太陽能製造業線在可以說是腹背受敵，由於台灣電廠成案速度比預期慢很多，有成案的還有很多的比例是買進口模組，加上很多項目延誤，導致中美晶存貨高漲，才不得已需要停產，但仍期待政府能多給一點關愛，幫助產業回到正軌。

徐秀蘭說，會有這次的協商休假，背景是中美電池一直都有很好的品質，且效率很好，各種最先進的應用都可以，公司因此就一直生產，但台灣電廠成案速度比預期慢很多，有成案的還有很多的比例是買進口模組，加上很多項目延誤，存貨就高起來。

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徐秀蘭說，在這樣的情況下，合理規劃就是要緩一下產能，不過太陽能還是關鍵綠色能源來源，方向還是沒錯，且大部分進口都用第三地，美國加稅後，第三地的廠商很多都會關掉，在這個前提下，台灣的案場應該會選台灣做的，所以中美晶在等這個事情發生，只是到現在還沒等到。

徐秀蘭指出，公司看到美國關稅加第三地，他相信以台灣製造業，很有機會被美國市場接受，因為美國一年就30幾個GW，台灣只裝1個多GW，但台灣產品成本很有競爭力，品質也好，轉換率也高，還能夠外銷，他還是期待產品能夠走出去，不只靠台灣的需求求生存，中美很努力做這件事，只是目前單子還沒進來，但持續有在努力談，中美一直都布局海外，希望宜蘭產外銷，很多都在談，這些都是公司希望的好消息。

徐秀蘭也說，由於國內電廠遲遲拿不到核准函，計算拿到核准函也多採用進口模組，因此期待政府能夠多給一點關愛的眼神，早日積極解決相關問題。