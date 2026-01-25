日圓飆升　高市早苗鬆口「出手干預」打投機客

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本首相高市早苗今（25）日接受日本富士電視台訪問時鬆口表示，政府將對「投機性或異常的市場波動」採取必要措施。雖然她未直接評論近日債市拋售與日圓劇烈波動，但此番言論已被市場視為針對匯市的干預暗示。

根據《彭博社》、《路透社》等多家外媒報導，日圓近期在貶值逼近160日圓兌1美元的重要心理關卡後突然強彈，周五兌美元盤中一度大漲1.7%，升至155.72，寫下自2025年8月以來、近5個月的最大單日升幅。

市場消息指出，紐約聯準銀行當天曾向多家金融機構進行「匯率查詢（rate check）」，這項動作通常被視為美日聯手干預匯市的前奏，進一步助長市場對官方出手穩定日圓的預期。

近期受高市早苗解散國會的政治動作影響，日本公債與日圓雙雙承壓。市場憂心高市推動的擴張性財政政策，加上日本央行升息步調緩慢，恐導致財政壓力加劇、公債供給增加，並推高通膨風險，使得日圓成為拋售焦點。

此外，高市提出的大規模財政支出方案，以及暫停徵收8%食品稅兩年的措施，也引發殖利率上揚，加重日本的融資成本壓力。野村證券駐倫敦資深外匯期權交易員Sagar Sambrani近日接受外電訪問時指出，對沖基金對美元兌日圓升值的押注持續增溫，無論是單一期權或槓桿部位均穩步增加，市場普遍預期日本當局可能在160至165區間出手干預。如今高市正式表態，恐較市場預期更早出手，牽動日圓後續走勢。