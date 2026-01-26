金價首飆5000美元　川普地緣風暴＋中國狂買掀史詩級漲勢

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

黃金多頭氣勢如虹！國際金價今（26）日清晨台北時間首度衝破每盎司5000美元大關，刷新歷史紀錄。美國前總統川普密集出招引爆地緣政治風暴，加上中國央行狂掃黃金、全球資金湧入避險資產，共同催出這波堪稱「史詩級漲勢」。截至台北時間上午8點，紐約期金最高觸及每盎司5080美元，現貨黃金也突破5040美元，引發市場高度關注。

根據《路透社》、《華爾街日報》報導，此輪金價飆升非短期事件，而是多重結構性因素長期累積的集中爆發，包括全球央行持續加碼黃金儲備、美國貨幣政策轉向寬鬆、以及地緣風險全面升溫，讓市場對黃金的信心達到前所未有的高點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》指出，上週金價單周暴漲8.5%，創下歷來最大單周漲幅金額，為自2020年新冠疫情爆發封城以來最強勁的單週表現。分析認為，這波黃金熱不僅是避險情緒反應，更深層地反映出市場對全球金融體系「信任」的重新定價。

《路透社》則點出導火線：美國與北約在格陵蘭議題上的摩擦升溫、俄烏談判再次破局，以及川普揚言對加拿大徵收100%關稅等事件，使地緣政治與經濟風險同步飆升，加劇市場恐慌。與此同時，中國央行已連續14個月買進黃金，國際黃金ETF吸金創高，成為金價強勢突破的主力推手。

根據台灣銀行資料回顧歷史漲幅，2025年金價以64.4%的漲幅暫列史上第四，僅次於1979年（126.5%）、1973年（72.2%）與1974年（66.3%）。而2026年金價已大漲超過15%，成為開年以來表現最耀眼的資產之一。

歷年金價年度漲幅前十大依序為：

1979年：126.5%

1973年：72.2%

1974年：66.3%

2025年：64.4%

1972年：48.7%

1978年：37.0%

2007年：30.9%

2010年：29.5%

2024年：27.2%

2020年：25.0%

《路透社》引述市場研究機構 Metals Focus 預期，金價後市仍具上行潛力，預估全年高點將達每盎司5500美元，回檔過程中將有強勁買盤進場支撐。獨立分析師 Ross Norman 更大膽預測，今年金價有望挑戰6400美元天價，全年平均價看至5375美元，黃金牛市尚未見頂。