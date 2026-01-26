2檔升級黑馬股　產業隊長點名

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

張捷擅長從產業選股，用「Top-Down選股法」作為核心策略。

▲張捷擅長從產業選股，用「Top-Down選股法」作為核心策略。

圖文／鏡週刊

2026年為天干地支60年一遇的丙午年，俗稱「火馬年」、「赤馬年」，象徵火氣極旺的一年。果不其然，台股年初開局即直搗3萬點關卡，氣勢如虹；只是行情火熱之下，接下來究竟是延續強勢、出現暴衝走勢，還是高檔震盪、讓投資人情緒跟著「火大」？產業隊長張捷點名奇鋐和鴻勁，直言只要大盤沒跌破月線，持股都應維持7成以上。

「選股要走對方向，是要去南港還是北港？搭車入口不一樣。」待過證券業、有法人背景的張捷，擅長從產業趨勢中淘金，並以「Top-Down選股法」為核心策略。他分析，當前投資環境具備多項正向條件，包括美股創高、景氣對策信號亮黃紅燈，加上台灣外銷出口訂單維持暢旺，顯示全球整體經濟狀況仍佳，「只要大盤沒跌破月線，持股建議維持7成以上。」

「不過，萬般皆下品，唯有AI高，台股有2/3比例股票在年線以下，所以選對產業、挑對股票很重要。」張捷點出殘酷事實，「要找過去沒有，現在有，以後還會需要更多的產業；AI很好，老AI族群也漲一大段，這是全世界都知道的事，投資人要怎麼贏？我認為真正的機會藏在硬體到軟體、訓練到推理、雲端到終端的結構變化中，也就是新『AI』。」

他進一步說明，規格升級帶來的「內生成長」就是一類，「一旦規格往上跳，產品結構就會跟著改變，不僅推升ASP（平均單價），也同時拉高競爭門檻，形成寡占優勢。」

以AI伺服器為例，機櫃熱功耗持續攀升，傳統氣冷幾乎已到極限，直接液冷（Direct Liquid Cooling，DLC）成為唯一能支撐高功耗的解決方案。更關鍵的是，下一階段的Vera Rubin世代將導入無風扇設計（Fanless Design），意味整體散熱架構將全面朝「液冷化」發展。

在此趨勢下，他點名散熱龍頭奇鋐；2025年第4季營收年增128%，表現領先多數老AI族群；「關鍵在奇鋐的競爭優勢來自產品線夠廣、夠深，能提供整合型散熱系統，其中MCCP（微通道液冷板）到MCL（微通道蓋）的技術，是支撐Vera Rubin世代高達2.3kW TDP（熱設計功耗）的核心。」張捷補充，股價拉回至1,300元以下可分批布局，1,500元附近調節。

另外，談到主力持股鴻勁精密，張捷解釋，鴻勁是全球半導體測試設備廠，專精於測試分選機（Handler）與主動式溫控系統（ATC）。由於AI、HPC與車用晶片在測試過程中會產生大量熱能，必須仰賴ATC系統來維持最終測試（FT）與系統級測試（SLT）的溫度穩定，進而推升分選機設備價值。

「過去人臉辨識或指紋感測IC可能只需測試3次，但AI晶片往往需要6次以上，加上3D封裝與堆疊技術普及，測試次數呈倍數成長，鴻勁掌握具稀缺性的高階溫控領域。」張捷解釋。

去年公司營收達302.71億元，年增116.34%，成長趨勢明確。法人預估今年鴻勁EPS（每股純益）上看90元，長期目標價上看4,000元至4,600元，「股價跌破月線為出場訊號，但若在3天內重新站回，可選擇不賣或重新買回。」張捷補充。

最後他引用巴菲特名言：「用合理的價格買好公司，也不要用便宜的價格買爛公司。」他強調，精選具內在價值的好公司，長期持有，反而不容易犯錯，「渣男就是渣男，不要期待哪天會變暖男；寧願等Hermès（愛馬仕）打折，也不要買低價品牌。」


關鍵字： 鏡週刊張捷

