NRF拉高今年首季美進口櫃預測、估5月轉正　謝志堅：今年不悲觀

▲NRF拉高今年首季美國進口櫃量預測。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運前董事長謝志堅指出，全美零售聯合會(NRF)本月8日公布的最新預估，已經將今年1-3月的美國進口櫃量年減幅，分別降為年減5.3%、4.6%、12.4%，4月估年減6.2%，5月估恢復正數，年增6.2%；德魯里去年原估今年貨櫃船公司總虧損約100億美元，現在已經修正為可獲利10億美元，種種跡象顯示，今年貨櫃船運市場沒有悲觀的理由。

在去年11月，NRF估今年1月美國進口櫃量為198萬箱(20呎櫃)，年減11.1%，2月185萬箱，年減9%，3月為179萬箱，年減16.7%，這次修正的數字，1月為211萬箱，年減5.3%。2月194萬箱，年減4.6%，3月為188萬箱，年減12.4%；4月203萬箱，年減8.1%，5月207萬箱，年增6.2%，是自去年8月以來的首次年增。

謝志堅指出，去年前4個月各國出口商考慮美國對等關稅即將開徵，紛紛提前出貨，貨量拉高，因此今年前幾個月會出現衰退現象。今年美國總統川普因通膨問題與期中選舉因素，關稅不太可能再加高，對歐洲或加拿大喊要調高關稅，估計也只是喊喊。

NRF證實，去年11與12月美國假日季零售額較 2024年成長了4.1%，最終金額落在1.01兆至 1.02兆美元之間，是美國史上首次假期消費破兆，除了消費力紮實，也顯示進口商有補庫存需求。

而川普4月要訪問中國大陸，芬太尼稅有可能取消，有利中美貿易；另川普去年為確保加薩走廊停火協議履行，倡議成立「和平理事會」，加薩今年內確實有可能結束戰爭，讓紅海恢復正常航行，但歐洲港口去年已經有壅塞 問題，估計浪費了4%運力，船隻免繞好望角提前抵達歐洲港口，估計會造成3到6個月的塞港，國際金融機構預估，浪費的運力會增至8-9%，供應鏈失序有可能造成運價短期上漲。

謝志堅認為，今年貨櫃船運市場沒有悲觀的理由，要擔心的是明年與後年。今年市場約增加140萬箱運力，2027年會倍數翻高至300萬箱，2028年更高達390萬，實際交船數字會因造船廠工作進度或船東要求延後交船等因素變動，但新增運力過高已經是難逃的現實。