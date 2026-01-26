台股創新高！漲186點衝至32147　台積電跌5元後翻紅飆1785天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（26日）以32002.56點開出，指數上漲41.05點，漲幅0.13％。隨後因台積電（2330）由黑翻紅飆1785元天價而漲勢擴大，指數上漲186.46點至32147.97點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1765元，跌幅0.28％，不到5分鐘翻紅飆1785元天價；鴻海（2317）上漲1元至222.5元；聯發科（2454）上漲110元至1740元；廣達（2382）上漲3元來到283元；長榮（2603）下跌1.5元至188元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌285.3點或0.58％，收在49098.71點；標準普爾500指數上漲2.26點或0.03％，收6915.61點；那斯達克指數上漲65.22點或0.28％，收在23501.24點；費城半導體指數下跌97.24點或1.21％，收7957.93點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49098.71 ▼285.3 ▼0.58% S&P500 6915.61 ▲2.26 ▲0.03% NASDAQ 23501.24 ▲65.22 ▲0.28% 費城半導體指數 7957.93 ▼97.24 ▼1.21%

資料來源：證交所