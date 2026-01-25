ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

史上最貴馬年套幣網路搶購爆棚　台銀臨櫃交易周四再戰

記者陳瑩欣／台北報導

因應國際金銀價格飆漲，央行推出史上最貴「丙午馬年生肖紀念套幣」，每套售價2450元，雖比去年大漲36%，仍吸引大批郵幣迷搶購。台銀官網5萬套配額已全數完成繳款，傳出超額認購逾1萬套，本周四（29日）臨櫃再戰，考驗集幣迷排隊實力。

央行發行局局長鄧延達表示，馬年套幣共發行9萬套，分為台銀官網5萬套、臨櫃4萬套。網路預購已於1月12日截止，1月19日完成繳費，臨櫃將由台銀總行、指定分行於1月29日開賣，銷售時間則依各地台銀營業時間為準。

他指出，此次套幣價格創新高，反映銀價自2019年以來年年上漲，截至2025年已飆升140%。若未調整價格，恐遭投機炒作，失去推廣收藏本意，這次漲價「我們也很無奈」。

據了解，在國際金、銀價格雙飆的情況下，台銀馬年套幣網購5萬套順利賣光，還有逾萬套申購量未能滿足，預期這些網路搶不到的集幣迷將轉戰實體通路搶購。

央行指出，本次馬年套幣設計亮點之一是銀幣背面首度刻鑄「台北101跨年煙火」，象徵奔放與希望；正面則為鍍金奔馬圖。另有銅合金幣，面額10元，正面採幾何風格馬匹設計，背面為色彩繽紛的繡球花，營造節慶氛圍。

2026-01-25 13:59
