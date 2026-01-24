數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

▲元大銀行招牌。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

2026年資金怎麼放？隨著數位金融熱度持續攀升，各銀行紛紛祭出高利活儲搶客，元大銀行與台企銀接連宣布最新數位帳戶優惠，不只活儲年息上看3%，還加碼提供跨行免手續費、行動支付回饋與抽獎活動，為民眾開啟新一年的聰明理財模式。

元大銀行加碼：月月抽10萬、再送500元紅包

元大銀行自即日起至3月31日止推出「數位帳戶臺幣活儲限時優利專案」，新戶於開戶後6個月內，5萬元內資金可享最高3%活儲利率，以存入15萬元為例，半年內就能滾出約1162元利息。此外，新戶每月還可享有99次跨行轉帳與提款免手續費，綁定 LINE Pay Money 等行動支付，還能領取500元現金回饋。

舊戶同樣有利可圖，只要持有元大數位帳戶即可享有最高1.125%階梯式活儲利率，以60萬元存款為例，半年利息也有約2505元進帳。

搭配全新改版的「元大行動銀行」APP，元大銀同步推出「月月登入月月抽」活動，即日起至5月31日，持有數位帳戶者只要每月登入 APP，就有機會抽中10萬元現金大獎，鼓勵用戶養成數位理財習慣。

台企銀 Hokii：公股首創1元起息

公股銀行台企銀旗下 Hokii 數位存款帳戶則打出行庫圈首見的「1元起息、1元計息」制度，徹底打破老行庫設下的傳統儲蓄門檻。從2026年1月1日至12月31日，新戶活儲基本利率為2.1%、既有戶為1.9%，優惠金額上限為15萬元。

只要完成4項指定任務（如：每月指定日存款達25萬元、綁定台灣Pay消費、信用卡滿額、線上換匯），每月即可加碼最多0.9%利率，新戶最高年利率達3%、年息上看4500元；舊戶最高可達2.8%、年息達4200元。

Hokii 數位帳戶還提供每月20次跨行轉帳、12次跨行提款免手續費，外幣帳戶方面也針對美金活存提供10,000元內九個月固定牌告利率計息，並同步推出歐元、日圓等熱門幣別換匯優惠，加碼吸引有海外資金配置需求的用戶。

理專指出，銀行數位帳戶挑選時要比利率也比誠意，選對平台才能順利用錢滾錢，一邊是主打操作便利與抽獎回饋的元大銀，一邊是強調低門檻與彈性任務加碼的台企銀 Hokii，兩家銀行都瞄準年輕族群、小資族與靈活理財客層，在2026年第一季打出亮眼的「拼場秀」。在通膨與利率不確定交錯的大環境中，有效放大年終獎金。