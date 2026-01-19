活著就能領錢！　專家稱它「第2張勞保」

▲變額年金險進入年金給付後，能提供不中斷的現金流，可做為勞保和勞退以外的安穩退休金來源。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。在所有的金融商品中，有張一直被忽略的保單，具有勞保、及勞退的特性，能活到領、領到老，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。

「股票帳面看起來是賺的，但如果我退休那一年剛好遇到股災呢？」今年50歲的林先生，在科技業打拼超過20年，孩子剛上大學，房貸也即將繳清，在親友眼中，他早已達到財務穩定的門檻；然而夜深人靜計算退休金時，那份揮之不去的不安、只有自己知道。

從勞退新制實施以來，林先生一直有自提6%，若加上勞保老年給付，退休後約可月領4萬元。問題是，他期望的退休生活費至少6萬元，仍有2萬元缺口。「這2萬，我不想承擔任何市場風險。」他強調。事實上林先生這樣的想法，正是多數準退休族的心聲。

保險市場存在一張長期被忽略的保單，就是「變額年金險」，雖然它是一張投資型保單，卻能真正照顧退休族直到老後。只是很多人聽到「投資型保單」就會臉色一變，直覺想到客訴很多。

但投資型保單之所以出現爭議是因為賣錯了人。當一個絕對追求保本的老人家，卻被推銷了一張連結高槓桿標的的保單，還要負擔高額的壽險保費，自然是場災難。

捷安達保經董事長吳鴻麟表示，台灣人雖然會買年金險、卻鮮少有人會將年金險擺到進入年金給付。拆解變額年金險的架構，主要分成年金累積期及年金給付期，累積期間就像勞退，靠投資報酬率存下老年資產；而保戶能跟保險公司約定一個年齡進入年金給付期，將累積下的投資資產轉為年金化，月月領，就像勞保一樣可活到老、領到老，最長能領到被保險人110歲。

吳鴻麟形容，變額年金險的角色更接近「制度化的退休現金流工具」，而非短線投資商品。「這類保單的價值，不在於拼報酬率，而在於能不能把資產變成一筆活著就會持續給付的收入。」吳鴻麟解釋。

由於變額年金險一旦進入年金給付期，保單無法解約、不能整筆提領，只能按月領取，對需要資金流動、創造手續費的金融通路而言，誘因不高，理專或業務員不太推這類產品，因此民眾多半不是太了解該保險的特性，不過，這樣的特性正好符合退休族的需求，「其實『被鎖住』對退休族來說，反而是一種保護。」吳鴻麟強調。



