駁土方之亂「已讀亂回」！國土署拋3解方：可去化1.5億立方公尺

針對外界質疑營建剩餘土石方新制「解方不見效」、甚至批評國土署「已讀亂回」，內政部國土管理署25日嚴正澄清，強調自113年起即持續與產業、公會及地方政府協調溝通，並非消極回應，目前已跨部會推動「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝」等三大配套策略，盼加速解決土方去化瓶頸、確保國土永續。

駁斥已讀亂回 國土署：產業界已有正面回應

國土署指出，為防杜不肖業者非法棄置，早在113年即啟動營建剩餘土石方全流向管理政策檢討，過程中持續與跨部會、地方政府及相關營造、土石方公會溝通。近期包括中華民國不動產建築開發公會全聯會、台灣省不動產建築開發商業同業公會、中華民國不動產協進會等，也都肯定政府已回應產業訴求，並非外界所稱的「已讀亂回」。

此外，國土署也將於1月27日召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀集各縣市營建土石方、營造業、不動產開發等公（協）會代表，針對三項配套政策進一步溝通，協助業者因土方去化受阻而導致工程停擺的困境。

擴增去化量能 盤點港區、工業區可處理1.5億立方公尺

在去化量能方面，國土署表示，已由行政院跨部會盤點港區、大型開發工程及填埋型土資場等最終去處，整體可有效處理現有及未來土方約1.5億立方公尺；另也協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃等用地，作為大型土方暫置場，協助地方政府因應需求。

簡化流程、GPS雙軌並行 7603輛車可立即清運

在運送流程與管制機制上，國土署指出，已積極推動簡化土方運送流程及GPS雙軌並行措施，並開放小貨車申裝GPS。以高雄市為例，推出「A至C」直送模式，可將可再利用土石方直接運送至最終去化場所，有效提升處理效率、加速去化。

截至今日為止，GPS申請總數達6,512輛，其中5,888輛已可上路、624輛裝機中；另整合環境部1,715輛環保車機後，共計7,603輛車輛可立即投入營建土方清運，中央與部分自建GPS系統的縣市政府也將持續以雙軌並行方式進行流向管制。

國土署補充，土石方本質上是具再利用價值的資源，未來也將持續從工程規劃設計端導入源頭減量與循環利用概念，滾動檢討相關政策與配套措施，並與地方政府及產業攜手合作，促進土石方有效管理，守護國土環境永續。