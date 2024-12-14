76%勞工估有年終拿　金融業2.83個月連12年稱霸

▲年終獎金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

歲末年終，不少上班族都期待年終獎金，根據yes123求職網調查，有將近76%的勞工預計可以拿到年終，其中有25%認為金額會高於去年，但也有67%說年終不理想就會想辭職；以行業別來看，金融業拿2.83個月連續12年稱霸，大眾傳播與公關廣告業平均0.44個月則最低。

根據yes123求職網調查，有75.9%上班族預估將在「蛇年農曆前」，領到2024年年終獎金，其中有51.8%認為，不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金，24.1%則認為，因為公司業績成長；這樣的比例創下12年以來新高。

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估計能領到的人當中，有25%認為金額應該會比去年多，但有15%卻表示比去年少，其餘認為維持相同的佔60%。在可複選狀況下，如果拿到年終獎金，主要用途過半數存起來、孝敬父母長輩、用來還貸款、拿來發紅包、國內旅行等。

yes123求職網也指出，若覺得年終獎金不理想，也有66.8%透露會萌生辭意，對年終獎金勞方心中「最理想」的發放狀況，38.5%認為要與自己過去1年的績效成正比、34.2%認為不論個人績效、公司業績，員工人人有獎、27.3%則認為要與公司過去1年的業績成正比。不論發或不發，年終獎金的基數平均值落在1.39個月，年增0.07個月，等於多了2.1天，更創下16年以來的新高。

再以「行業別」進行交叉分析，年終獎金比較高的則有金融保險與會計統計業2.83個月，連續12年居冠、運輸與物流倉儲業2.25個月、科技資訊業2個月、餐飲住宿與休閒旅遊1.63個月、傳統製造業1.58個月；年終獎金比較低的則有大眾傳播與公關廣告業0.44個月、補教業0.56個月、農林漁牧礦與環保生態業0.83個。