超微蘇姿丰駁斥併英特爾　直呼「目前最瘋謠言」

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

超微（AMD）執行長蘇姿丰因在人工智慧（AI）領域成就非凡，獲美國《時代雜誌》宣布成為2024年最佳執行長（CEO），不過外媒詢問蘇姿丰如何看待AMD併英特爾（Intel）的消息時，她以「目前最瘋狂謠言」回應，並明確指出，「拜登政府沒有這樣的意圖。」

《WCCFTECH》指出，蘇姿丰在評論英特爾最近的情況以及突然更換首席執行長時，她以執行長一職確實是一項「艱鉅的工作」回應。

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至於對Intel被退休的執行長基辛格（Pat Gelsinger），蘇姿丰表示「非常尊重」，有趣的是，蘇媽駁斥了英特爾與 AMD 可能合併的說法，直言「這是目前最瘋狂的謠言之一」她同時表示，拜登政府沒有這樣的意圖。

蘇姿丰特別強調AI的重要性，並表示AI是她職業生涯中最「重要的技術」之一，並表示它擁有重塑我們看待世界的方式的力量。

她表示，儘管人工智慧問世只有幾年時間，但該技術預計將在未來幾年呈指數級增長，蘇姿丰預言，在未來12 個月內，AI技術將提高 10 倍。

業界敬稱「蘇媽」的蘇姿丰10年前接任AMD執行長職務前，公司股價只有3美元（約台幣98元）公司負債累累，大規模裁員25%。

蘇媽接手後，聚焦創新產品、強化客戶關係，逐步改變外在對公司的看法，並帶領團隊研發高效率的CPU晶片，投入打造全球最強運算能力的超級電腦專用晶片，超微的市值在2022年首度超越競爭對手英特爾（Intel），其股價也在10年內飆升了約50倍，來到目前的140美元（約新台幣4557元）。