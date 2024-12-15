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巴拿馬籍油輪準備抽油　海難問題業界建議參考澳洲加嚴港口國管制

▲大漢海事工程公司作業前說明及任務分配。（圖／台中港務分公司）

▲大漢海事工程公司作業前說明及任務分配。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

擱淺在台中港防坡堤的巴拿馬籍油輪「液態寶石輪」將在海象允許及人員安全無虞下展開重油抽取前置作業。對於船隻所屬船東互保協會(P&I)仍未出面，國際知名保賠業在台代表指出，台灣無法預先拒絕次級船與入港，只能等出事後改列黑名單才能拒絕入港是問題所在；船長公會前理事長黃玉輝指出，台灣海峽航行風險高，應該參考澳洲做法，加嚴港口國管制(PSC)。

台中港務分公司今(15)晚指出，大漢海事工程公司今日在海象允許下前進機艙泵間加快進行右舷船殼區域切割創造通道及障礙排除等工作，預計最快明日可確認重油艙及油料數量後續俟焊接接頭後可準備開始抽油作業。

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台中港務分公司亦持續要求船東所委託大漢海事公司加強攔油索及佈設吸油繩以完備汙染防治工作，並請該公司全天候派員於現場待命，嚴密監控周邊環境，倘有異常情形發生時將立即進行緊急處置。

保賠業者指出，「液態寶石輪」的責任保險人似乎不屬於國際保賠協會集團(IG Club)的12家成員之一， 果若如此，根據以往類似的「次級船」海難事件的經驗，船舶責任保險人可能不會願意出面處理案件，就看船東是不是願意自己負責處理了。

現在我國海域這類次級船/non IG Club ship因意外造成海難卻消極處理，實在是我國海域安全管理上頭痛的問題，以目前台灣海域的經驗看起來，如果肇事船舶的責任保險人是IG Club的12家之一的，絕大多數在事故後都會願意出面協同船東被保人處理事故。

航港局有制定相關政策，審核入港船舶之申請必須包括責任保險人資料，並將責任保險人分類為白名單、一般名單、警示名單跟黑名單。我國保險公司跟IG CLUBs都是自動的白名單，只有黑名單者才會拒絕入港申請。現在有問題的，偏偏都是一般名單或警示名單，無法預先拒絕入港，只能等出事後改列黑名單才能拒絕入港。

航港局指出，該局自111年起已委託專業保險機構實質審查進港船舶船東互保責任險(P&I)，未符合應投保內容者拒絕進港，另針對次標準船較多的船籍國外籍船舶，也已加強PSC檢查頻率。

黃玉輝指出，澳洲是港口管制最嚴格的國家之一，不符其要求的船隻，要整修好才准進港，大幅降低海難事故，像去年7月21日帛琉籍貨輪「天使輪」在高雄港外海沉沒，漂流貨櫃危害航道，漏油造成汙染，至今沉在水下的船體還需進一步處理，高雄港務公司擬就清理與漁民損失費用求償約3.04億元，但估計求償困難，政府應考慮進一步提高船舶進出條件，以壓低海難事故發生率。

關鍵字： 巴拿馬籍油輪抽油海難澳洲加嚴管制

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