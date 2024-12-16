晶華潘思亮：明年國際觀光客回流　「五星級飯店房價看漲」

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）重新接掌新光信義傑仕堡經營管理，成為晶華在信義區的唯一據點，不過晶華旗下都沒有飯店位在信義區，未來是否會進駐，董事長潘思亮表示，一直有在尋覓適合地點；同時他也看好明年商務客、國際觀光客來台數會增加，因此預期五星級觀光飯店房價將持續上漲。

新光信義傑仕堡是晶華目前在信義區的唯一據點，針對是否有其他插旗信義區的計畫，潘思亮表示，一直都有在尋覓合適的據點，有現成的、改裝的，各種機會都有可能，目前也有在接洽中，但相關時程都還充滿不確定性，且不太可能自己蓋，因為在台北市蓋飯店的坪效收益遠低於商辦大樓，蓋飯店划不來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對明年觀光展望，潘思亮指出，五星級觀光飯店明年的房價會往上成長，主要是因為商務客回流，以及預期海外觀光客來台數增加，今年主要是台灣人瘋狂出國，但明年就會回復到正常化，國際觀光客入台增加，對於提升房價有很大助益。

晶華今年前3季合併營收為45.82億元，稅後淨利為9.4億元，EPS為7.39元；累計今年前11月合併營收為56.27億元，年減7.32％。隨著聖誕與跨年假期到來，12月平均住房率已接近9成，太魯閣晶英酒店明年1／15重新開幕也已開始接受農曆春節訂房，各酒店餐飲部門也迎來尾牙及春酒商機，訂席率都超過8成，館外外燴接單業績已成長20％。