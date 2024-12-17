韓國智慧農業暨物流與流通實務參訪團完成首發　驅動智慧農業新視野　

▲30人參訪團學習韓國如何成功的將農產品推向國際市場。（圖／商貿運籌發展協會）

記者張佩芬／台北報導

台灣全球商貿運籌發展協會為了推動農業產業鏈的轉型與升級，迎接智慧與數位化來臨，透過智慧化與數位賦能，積極提升台灣農產品市場競爭力及品牌價值，為台灣業者帶來全新視野與啟發，本月10日至14日舉辦「韓國智慧農業暨物流與流通實務參訪團」，是以農業物流為題的首發團，深入了解韓國先進的農產物流作業、運銷模式、及數位化技術應用等。

團員來自台北農產運銷公司、新北市及台中市果菜運銷公司、比力倉儲、泛普電子科技、陳則豪建築師、新台塑膠、萬生科技農業、嘉全果菜生產合作社及榮紹實業，共計30位。

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協會指出，韓國向來在農產運銷與經營績效卓越且品牌行銷全球，因此舉辦「韓國智慧農業暨流通與物流實務參訪」，要讓台灣農業生態系成員深入了解韓國先進的農產物流作業、運銷模式、品牌建立策略以及數位化技術應用等，及從中學習韓國如何成功地將農產品推向國際市場，同時也希望促進台韓兩國更多在農業上的交流與合作。

行程中參觀了多家具有代表性的農業及物流企業，例如可樂市場、aT韓國農水產食品流通公社、大鄉流通等企業，在冷鏈作業、農業電商B2B及B2C平台以及零售流通等，見識了韓國在農產品運銷模式上的高效管理，也對其數位化技術的應用留下深刻印象。特別是韓國在冷鏈物流與電商物流的創新應用，展示了其如何結合智慧技術實現全程冷鏈監控，確保生鮮產品的高品質輸出。

參訪團也搭建台韓雙邊農業、物流及流通業交流與合作的平台，參訪活動不僅是台灣智慧農業、物流與流通考察的首發行程，更是一個啟發性學習行程。

商貿運籌發展協會表示，未來該會也將積極辦理類似的產業實務參訪團，協助更多業者能積極加入轉型升級行列，邁向更寬廣的全球市場，共創產業新高峰。