台韓股市值差1兆美元　老謝拋4關鍵見證「台積電勝三星」

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

南韓國會表決通過總統尹錫悅下台決議，這也南韓政壇增添不安情緒，財訊傳媒董事長謝金河以「台股領先韓股史上最大」為題，分析台股、南韓股市場表現差異，由於台積電大漲，三星大跌，拉大台、韓股市值差距達一兆美元，根據外電報導台股和Ai有關的公司有40家，南韓只有三星及海力士兩家，海力士的HBM還有台積電的助力，顯示這一波Ai的競賽，台灣也是顯著領先。



以下以下為謝金河臉書全文：

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14日下午，南韓國會以204:85通過尹錫悅下台的表決，接下來是大法官會議若通過，南韓將在60天之內舉行大選，未來的南韓政局動盪可能會持續一段時間。過去南韓樣樣都領先台灣的局面，也將開始改變！

第一個是台股今年上漲28.39%，南韓KOSPi下跌5.98%，台灣的護國神山台積電今年從589元漲到1085元，漲幅84.81%，南韓的神山三星電子今年從78500跌到56100韓元，跌幅28.54%，三星從最高的8.88跌到4.99萬韓元，最大跌幅43.81%。

台積電大漲，三星大跌，也讓台股和韓股市值差距拉大將近一兆美元。根據外電報導，台股和Ai有關的公司有40家，南韓只有三星及海力士兩家，海力士的HBM還有台積電的助力。顯示這一波Ai的競賽，台灣也是顯著領先！

三是中國在八大產業競賽，已經有七項打敗南韓，台灣的台塑集團股價一直破底，南韓四大石化集團只有一家賺錢，樂天集團驚傳財務危機。看起來南韓的石化，鋼鐵，水泥，造船，汽車，電池產業都是中國過剩產能的殺戮者。台灣的業者也受到衝擊，不過有更多企業從中國殺戮的紅海跳出來！

四是南韓未來的政局，到底選擇親中？或是親美？這得看南韓民眾的抉擇！到目前為止，川普還沒有對南韓政局發表意見，美國對南韓未來政局的發展不會沒有意見，如果南韓選擇中國，未來駐軍，薩德的問題都會浮上檯面。

