十年後還要記得這一刻！　威剛宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》　

▲威剛科技宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》 。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，為全民奪得首座三大國際賽冠軍，記憶體大廠威剛科技（3260）董事長今日也宣布，將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。

中華隊此次奪下12強冠軍，寫下中華棒球史不朽新頁，從原本的不被看好，一路過關斬將，最後在東京巨蛋球場創造奇蹟的熱血奪冠歷程，不僅全民感動沸騰，也點燃威剛科技董事長陳立白的「棒球魂」。

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陳立白自幼就熱愛棒球，不只就讀於棒球名校嘉義朴子國小，更是朴子國小傑出校友。他今日也宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》。今日包括文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌、中國信託育樂董事長陳國恩、中信金控副總經理吳修辰、中信創投資深副總經理邱明慧、富邦集團台灣大哥大副總經理鄭偉柏、台灣運彩總經理林博泰、伊林娛樂副董事長陳婉若等各界重量級貴賓均出席相挺，更邀請12強賽中表現精彩的兩位投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平都共同出席支持。

陳立白表示，他從小就喜愛棒球，對棒球有深厚情感，童年在嘉義成長的他就讀棒球名校朴子國小，更自爆雖然一度擔任球隊投手，但後來手脫臼就沒辦法繼續投，因此後來當兵頭手榴彈還改用左手頭，但這仍不減他熱愛棒球的心。

朴子國小曾在1979及1982年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別取得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。

陳立白也有感母校及多所偏鄉國小棒球隊設備不足，不但在2019年媒合台灣運彩公司捐贈棒球器材回饋母校，並陸續捐助多所偏鄉小學棒球隊，期能協助深耕強化各地區棒球實力。也因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。

11月24日中華隊中止日本隊在國際賽的27連勝紀錄，以4:0完封日本隊，拿下世界冠軍，不僅振奮全球華人球迷的心，也促使陳立白感動之餘，當下決定籌拍一部正港的棒球電影，希望能透過電影讓更多人認識棒球，傳遞棒球的魅力和精神，將冠軍隊的棒球故事分享到全世界。

記者會上，啦啦隊「怪物新人」衣宸、子筑、 郭郭、 依沛特別向冠軍隊球員獻花致意，藝人李杏、王品澔 、金雲、力安及「黑曜精靈」等，亦出席恭賀12強奪冠，也祝福威剛科技籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》順利成功。