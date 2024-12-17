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生成式AI改變職場！富邦金首度舉辦黑客松　內部開發23個場景

▲富邦金控舉辦首屆生成式AI黑客松，吸引金控及子公司共61組團隊角逐冠軍，並實際開發23組AI應用場景。（圖／業者提供）

▲富邦金控舉辦首屆生成式AI黑客松，吸引金控及子公司共61組團隊角逐冠軍，並實際開發23組AI應用場景。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

富邦金控舉行首屆生成式AI(GenAI)黑客松，吸引金控暨6家子公司多達61組團隊提案，歷經半個月培訓、2個月的開發期，由技術專家和團隊共同討論下成功開發23組AI應用場景。16日富邦金控舉行GenAI黑客松決賽，共有9組團隊脫穎而出角逐冠軍，在超過1千名員工直播見證下，最終由來自富邦金控的「Gen單AI」團隊抱走第一名8萬元獎金！

▲富邦金控本（12）月舉辦首屆生成式AI黑客松競賽，由各子公司董總聯袂出席擔任評審。（圖／業者提供）

▲富邦金控本（12）月舉辦首屆生成式AI黑客松競賽，由各子公司董總聯袂出席擔任評審。（圖／業者提供）

本次黑客松開發場景多元，除各家公司可通用的各類行政或人才履歷審閱等幫手提案外，還有客戶業務/服務互動類、行政流程檢核類、程式開發與檢核類、財務模型解讀類、洗錢防制類，充分展現富邦員工運用AI改善業務流程、增進效率的創意與實作能力。富邦金控也展現高度重視，由金控及四大子公司董事長或總經理共組專業評審團，親自評選出最佳團隊。

▲富邦金控總經理韓蔚廷表示，期待透過本次舉辦AI黑客松競賽，鼓勵更多富邦同仁積極奔向AI、驗測AI，以正向精神貫徹四大策略中的「數位」策略。（圖／業者提供）

▲富邦金控總經理韓蔚廷表示，期待透過本次舉辦AI黑客松競賽，鼓勵更多富邦同仁積極奔向AI、驗測AI，以正向精神貫徹四大策略中的「數位」策略。（圖／業者提供）

富邦金控總經理韓蔚廷表示，GenAI正在徹底改變職場。根據世界經濟論壇最新的《未來工作報告》調查，雇主預計在未來五年內，GenAI的進步將重塑大量職位，可能影響到全球總工作時間的40%。透過舉辦AI黑客松，能鼓勵更多富邦內部同仁積極奔向AI、驗測AI，以正向精神貫徹ESG「數位策略」。

▲富邦金控創新科技處處長蔡承道16日出席富邦金控首屆生成式AI黑客松決賽，並於致詞中指出，希望把黑客松當作大型的驗測場，讓對AI有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。（圖／業者提供）

▲富邦金控創新科技處處長蔡承道16日出席富邦金控首屆生成式AI黑客松決賽，並於致詞中指出，希望把黑客松當作大型的驗測場，讓對AI有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。（圖／業者提供）

富邦金控創新科技處處長蔡承道指出，富邦金控希望把GenAI黑客松當作大型的驗測場，讓對AI有興趣、期待的內部同仁能有機會「玩真的」。展望未來，將參考GenAI黑客松成果，評估導入生成式AI平台、快速佈建此次實際開發的AI專案，更將運用「將素人培訓為AI達人」的經驗，持續培養更多富邦AI人才。

▲富邦金控首屆生成式AI黑客松競賽前三名獲獎團隊與各子公司董總評審團合照。（圖／業者提供）

▲富邦金控首屆生成式AI黑客松競賽前三名獲獎團隊與各子公司董總評審團合照。（圖／業者提供）

富邦金控首屆GenAI黑客松共有三大特色：第一、提供豐沛開發/培訓資源。除挑選簡易型、複雜型兩種平台供不同技術能力的參賽者選擇，更編列百萬實驗算力與經費供團隊實際開發；同時，亦結合資安、法遵部門討論資訊與安全性合規問題，設計不會外流資料的實驗環境。第二、號召子公司、非技術背景同仁加入。為了讓沒有技術背景的內勤、業務人員都可以參與，公司在培訓期上架五門線上課程，提供6場訓練、超過1千人次觀看課程，此外並特別邀請子公司資訊團隊或AI、數據科學團隊成為協辦單位，提供技術組隊人選；第三、強調可落地精神。此次黑客松從提案評分標準即納入「涉及工作業務流程」、「受惠使用者、場景面向廣」等面項，包含準決賽邀請子公司技術主管檢視技術可行性、總決賽請高層以商業策略視角評斷開發順序，在在都是以讓開發提案可實際導入公司內部的出發點為前提。

▲富邦金控於本(12)月16日舉辦首屆生成式AI黑客松競賽，由9組團隊角逐冠軍，在超過千名員工見證下，由來自富邦金控的團隊「Gen單AI」抱走第一名並獲得8萬元獎金，由富邦金控總經理韓蔚廷（右1）授獎。（圖／業者提供）

▲富邦金控於本(12)月16日舉辦首屆生成式AI黑客松競賽，由9組團隊角逐冠軍，在超過千名員工見證下，由來自富邦金控的團隊「Gen單AI」抱走第一名並獲得8萬元獎金，由富邦金控總經理韓蔚廷（右1）授獎。（圖／業者提供）

展望未來，富邦金控將持續藉由「Fintech 3T」：內部交流競賽(Techathon)、大型科技主題演講(Talk)、創新科技媒合會(TechDay)掌握金融科技與AI新趨勢，結合金控與子公司力量，共同積極推動數位轉型。

▲▼富邦黑客松。（圖／業者提供）

關鍵字： 富邦金黑客松蔡承道韓蔚廷AI

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