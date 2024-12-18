前有狼後有虎　分析師直指聯電前景堪憂

▲中芯國際等中國半導體廠大舉擴增產能，對晶片市場進行銷價競爭。（圖／翻攝中芯國際官網）

圖文／鏡週刊

中美兩強連續在半導體產業出招，聯電面臨前後夾擊的困境。由於中國半導體產能大量開出，成熟製程晶片價格直直落，聯電未來獲利將面臨歸零的考驗，另一方面，美國日前也傳出要聯電前往當地投資設廠的消息，由於聯電的成熟製程晶片毛利率和價格比台積電低了一大截，加上口袋不深，又很難拿到補貼，聯電赴美可能對公司造成沉重的負擔。

日前美國在台協會處長谷立言拜訪聯電董座洪嘉聰，傳出要求聯電赴美設廠的消息。由於聯電面臨中國業者成熟製程殺價壓力，獲利又不如台積電好，「如果沒有足夠訂單，聯電赴美可能10年也賠不完。」資深同業搖著頭說。

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「川普關心的是美國優先，減少對全球供應鏈的依賴，讓美國產業再工業化。所以，拜登總統補貼給半導體業者的讓利作法，川普上任後不會再有，甚至美國商務部給台積電的補助，不但可能會有變數，未來用高關稅脅迫其他業者前往美國設廠的強硬手段，也是可以預期的。」資深科技業者對本刊分析。

「更何況，半導體最大市場在美國，聯電在當地有許多重要客戶，加上聯電ADR（美國存託憑證）也在美國掛牌，洪嘉聰想要做生意，未來跟著台積電腳步赴美，是遲早的問題。」半導體業者直言。

翻開聯電財報，美國客戶所占營收比重達27％，說高不高，但說低也不低，尤其川普上台之後，很可能祭出關稅牌，「赴美設廠因應川普提高關稅，是很有可能的作法。」資深外資分析師坦言。

「再加上川普上任後，美中科技戰與貿易戰只會變得激烈，就算美國已經擁有英特爾與格羅方德二家業者的成熟製程，但川普的態度，就是想做美國生意的業者，就得在美國生產，洪嘉聰根本沒有拒絕的本錢。」一位前聯電主管搖著頭說。

不過，相較於台積電早在1996年就到美國華盛頓州設廠，聯電雖然也在中國、日本以及新加坡等地投資晶圓廠，但是，迄今並沒有在美國經營晶圓廠的經驗；聯電的成熟製程晶片價格和毛利率，也比台積電低了一大截，加上口袋不深，美國的製造成本更是遠高於台灣，而且赴美投資擴產，聯電也難以取得補貼，外資分析師擔心表示：「聯電赴美擴產，會對公司造成非常沉重的壓力。」

對於洪嘉聰而言，除了被逼赴美設廠的壓力外，眼前即將發生的，就是中國業者成熟製程的大擴產，已讓明年市場供過於求，成熟製程成為殺價紅海勢不可擋。

本刊調查，中國正如火如荼搶攻成熟製程市場，目前全中國已有44座成熟製程的晶圓廠，占全球29％市占率，更可怕的是，今年中國又興建32座大型晶圓廠，預計未來3年，中國產能還要增加六成。

中國大動作擴產，讓全球半導體業者惴惴不安，這恐會導致全球供需市場失衡，一場成熟製程晶圓的紅潮風暴將來襲。也難怪資深半導體分析師陸行之會在臉書粉絲團發文：「未來十年，聯電最大的隱憂就是獲利歸零。」

就算上一季，聯電還創下單季逾百億元的獲利紀錄，但敏銳的外資卻早已脫身，累計4個月來，外資賣超已高達106萬張，讓聯電股價面臨40元保衛戰。「面對前有中國成熟製程豺狼，後又有美國川普這隻大老虎，這都考驗洪嘉聰的智慧。」半導體高層搖著頭說。



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