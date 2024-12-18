BBU概念股業績撐腰股價回神！　3檔飆漲停

▲BBU概念股今股價回神。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
BBU（電池備援電力模組）業績撐腰，股價捲土重來，再受青睞！包括加百裕（3323）、興能高（6558）與新盛力（4931）3檔強攻漲停鎖死。
加百裕漲停價36.1元，新盛力漲停價61.1元，至中午2檔排隊委買單近萬張；興能高漲停價38.2元，排隊委買單超過萬張；其餘概念股西勝（3625）、順達（3211）也都強勢反彈，上漲幅度半根漲停板。
隨著市場傳出BBU在輝達（NVIDIA）GB200將從選配變標配，後續商機可期，相關供應鏈走強，帶動股價在11月不小漲幅，隨著股價創高後漲多拉回，相關概念股在12月以來表現相對弱勢。
BBU族群股價波動大，被主關機關要求公布獲利，其中加百裕11和12月連著2個月被要求公布單月獲利，昨（17）日公布自結11月單月1426萬元，與去年同期相較轉虧為盈，今年轉機味十足。
新盛力11和12月連著2個月被要求公布單月獲利，昨（17）日也公布自結11月單月2200萬元，10月和11月與去年同期相較均轉虧為盈，業績大幅改善。
至於順達（3211）今年因業外房產利益帶動，累計前三季每股大賺16.67元，昨日公布11月單月獲利卻較去年同期衰退超過7成。
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