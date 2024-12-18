6檔季配台股高息ETF迎換股 席捲市場9千億資金

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目，統計12月有總受益人超過307.6萬人、總規模8926億，包括群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）等6檔季配台股ETF調整成分股增刪。

BBU概念股業績撐腰股價回神！ 3檔飆漲停

BBU（電池備援電力模組）業績撐腰，股價捲土重來，再受青睞！包括加百裕（3323）、興能高（6558）與新盛力（4931）3檔強攻漲停鎖死。

萬海樂觀看Q4、明年H1 川普關稅政策及美東罷工仍待觀察

萬海（2615）今年Q3每股賺6.57元、前3季賺逾一股本，總經理謝福隆看好，Q4獲利也不會太差，明年上半年也會不錯，明年除了關注川普關稅政策、美東罷工、中東及紅海危機等戰爭因素外，船舶大型化造成碼頭塞港，也是推升運價上漲的變數。

黃仁勳烤箱端新貨！輝達生成式AI超級電腦 價格砍半賣249美元

輝達（NVIDIA）在聖誕節推出大禮，推出體積小巧的新款生成式人工智慧（AI）超級電腦，透過軟體升級的方式，以更低價格提供更高效能，在NVIDIA釋出的最新影片中，NVIDIA執行長黃仁勳從烤箱中拿出一台小巧的電腦晶片，也就是新推出的NVIDIA Jetson Orin Nano Super，不僅大小僅手掌一般大，價格更砍半至249美元。

微軟CEO喊市場不缺晶片 引發輝達股價陷修正

微軟執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發市場疑慮，使得輝達(NVIDIA)股價落入修正領域。

大摩點名AI ASIC 8大贏家！ 世芯-KY、台積電等4台廠入列

隨著生成式AI應用的快速發展，AI ASIC能否成為NVIDIA GPU的可行替代方案已成為全球熱門話題。外資摩根士丹利日前發布名為《AI ASIC 2.0：潛在贏家》的研究報告，指出ASIC憑藉其針對性優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中奪取更多市佔，更點名4家台廠，包括世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。

王品砸上億元徵才！ 明年起薪調幅最高7％

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團今宣布，2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，搭配獎金、1年最多調薪3次制度，有望挑戰年薪百萬，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1,200名職缺。

上海陸客團將來台！ 3檔觀光類股亮燈漲停

上海將積極恢復陸客團來台旅遊，兩岸觀光利多消息，激勵相關類股表現強勢，燦星旅（2719）、富野（2736）、老爺知（5704）都亮燈漲停。

泰金寶卡位AI伺服器！穩座人氣王 股價創逾4年新高翻黑

泰金寶- DR（9105） 積極切入伺服器領域，亦布局AI 伺服器熱，電動車（EV）充電基礎設施等新產品明年可望逐步發酵，激勵今（18）日早盤股價續強，上攻9.01元波段新高價位，惟短多獲利了結賣壓出籠，股價壓回到8.77元盤下整理，創下2020年9月底以來波段高，11點左右成交量來到10萬張，居台股交易量之冠。

亞光獲特斯拉車載鏡頭加持 股價登17年半新高

挾著特斯拉車載鏡頭供應商、機器人雙題材，今（18）日亞光（3019）股價續強，開高走高攻克158.5元漲停板價位，創下2007年7月初以來新高，10點左右，成交量超過7萬張。