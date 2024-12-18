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二者都要！　調查：7成投資人指不需在AI、員工間取捨

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲2/3的投資人相信，在未來一年內，生成式AI將使他們投資的公司生產力提高至少5%。（示意圖／路透）

文／中央社

生成式AI正夯，根據PwC資誠最新調查，超過60%的投資人預期，其投資的企業在未來一年可因生成式AI而提升營收與獲利能力；多數投資人不認為要在AI與員工之間做出取捨，70%以上投資人希望企業同時增加AI及人才方面的投資。

PwC資誠發布「2024全球投資人調查報告」（Global Investor Survey 2024），調查中有關人工智慧（AI）的部分顯示，2/3的投資人相信，在未來一年內，生成式AI將使他們投資的公司生產力提高至少5%，企業營收及獲利也會有相同幅度的成長。

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根據此調查，儘管有超過60%的投資人預期，企業在未來一年內可透過AI提高生產力、營收及獲利；但仍有部分受訪者認為AI還在早期發展階段，目前AI在簡單、定義明確的自動化流程執行上，效率較高。

值得注意的是，多數投資人並不認為要在AI與員工之間做出取捨，有70%以上投資人希望企業在AI與員工這2個項目都能持續投資；僅1/3的投資人認為，AI會導致企業員工數減少5%以上。

PwC資誠指出，由調查結果可見，投資人更期待企業能主動因應生成式AI所帶來的進化，投資於提升員工技能，才能有效提升生產力。

面對AI浪潮，金融業亦積極跟上。富邦金表示，今年舉行首屆生成式AI黑客松，吸引金控暨6家子公司共61組團隊提案，歷經半個月培訓、2個月開發期，由技術專家和團隊共同討論，成功開發23組AI應用場景。

富邦金指出，觀察此次開發場景，除了各家公司可通用的各類行政或人才履歷審閱等幫手提案外，還有客戶業務及服務互動類、行政流程檢核類、程式開發與檢核類、財務模型解讀類、洗錢防制類，富邦金對此高度重視，由金控及4大子公司董事長或總經理層級共組專業評審團。

富邦金總經理韓蔚廷表示，生成式AI正徹底改變職場，根據世界經濟論壇最新「未來工作報告」，雇主預計未來5年內生成式AI的進步將重塑大量職位，可能影響全球總工作時間的4成，富邦金透過舉辦AI黑客松，希望鼓勵內部員工積極奔向AI、驗測AI。

PwC「2024全球投資人調查報告」針對全球24個國家及地區、345名投資人進行調查，並與其中14名專業人士進行深度訪談。受訪者主要是機構投資人，包括分析師和投資長等，其中52%有10年以上產業經驗，53%受訪者資產管理規模超過100億美元。

關鍵字： AI生成式AI工作市場

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