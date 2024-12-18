日產、本田火速合併　外媒爆「鴻海想搶親」成關鍵

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日系汽車大廠日產（Nissan）與本田（Honda）合併案又有新發展！外電報導，蘋果手機組裝大廠鴻海（2317）旗下富士康有意參與這宗股權轉換交易，甚至因鴻海集團想要介入才加速日產與本田合併案，為撼動國際車壇的大型合併案再添話題。

本田執行副總裁Shinji Aoyama則表示，本田正在考慮多種選擇，其中可能還涉及資本合作或成立控股公司。《彭博社》指Nissa發言人拒絕評論此事，《日經新聞》則表示，富士康對日產的興趣加速了本田與本田的合併進程，因為擔心這家日本公司可能容易被這家台灣公司收購。

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《彭博社》報導，兩家日本汽車製造商承認，在全球汽車行業動盪之際，雙方正在進行談判，以便更好地應對競爭挑戰，在合併案利多加持下，Nissan今（18）日股價上漲24%，創下史上最高漲停紀錄。

外電引述知情人士發言，指一直在大力投資工廠生產電動車的富士康也已與Nissan接洽以獲得控股權。

目前尚不清楚日產是否已與富士康進行談判或已拒絕其提議，而持有日產 36%股權的最大股東雷諾 (Renault SA) 的立場也不確定。然而，圍繞Nissan的一系列活動反映了一種緊張的企業環境，日本最大的公司比以往任何時候都更容易被收購。