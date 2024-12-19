會用AI超吃香！薪資成長52%　3大職類月薪逾10萬

▲AI人工智慧。（示意圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

104人力銀行旗下「104學習精靈」連續第3年發布《2024職場學習白皮書》，AI再度成為最火熱的學習重點，不僅擠進最近1年職場工作者進修內容前3名，在最熱門的職場學習課程中，AI工具應用課程占4成；34%的職人已在工作中使用AI，會AI技能薪資有望成長52%，三大AI高薪職類月薪超過10萬元。

根據104學習精靈最新發布的《2024職場學習白皮書》，職場工作者3大進修內容為42.8%職場硬技能、33.2%語言學習、31.9% AI工具應用，其中，AI工具應用從去年第6名躍升為第3名，比例也從去年14%大幅提升至31.9%。各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，反映資深工作者渴望跟上數位趨勢，透過AI提升工作及管理效率。

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AI技能已快速應用於職場，《2024職場學習白皮書》指出，34%職場工作者已在日常工作中使用AI工具，其中，工程研發、專案產品管理、軟體工程、人力資源及行銷類使用最普遍，技術和行銷管理領域的從業人員更傾向用AI提升工作效率。職人最常使用的AI工具：58.2%使用文案寫作、41%資料整理、29.1%資料分析，AI主要用於自動化重複工作、並增強輔助決策。

AI不僅改變了職場學習技能的結構，也帶動相關職類的薪資水平大幅提升，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。若具備AI技能且將AI運用於工作中，各職類中，軟體工程平均月薪12萬、品保品管與生技醫療10.7萬，平均月薪皆超過10萬。

除了厚實AI實力外，擁有證照也是在求職受青睞的關鍵之一，求職者有證照的面試邀約數，比沒有證照的求職者，多出37%；工程研發、操作技術與醫療專業類職務，持有證照的優勢更明顯，面試邀約數高了50%以上。各年齡層中，45歲以上的中高齡求職者對證照學習的投入最積極，32%的受訪者願意投入超過3萬元學費以完成相關培訓。