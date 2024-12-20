ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

不只是賣咖啡！老闆必學心理學　用「普通咖啡」讓高價咖啡更誘人的定價策略

▲消費者與創業者必知的策略！（圖／不管啦！給我錢）
▲消費者與創業者必知的策略！（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

在現今競爭激烈的市場中，如何為產品定價成為了許多創業者和企業家面臨的重大挑戰。無論是賣實體商品、線上課程，甚至是開咖啡廳，定價策略都至關重要。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，探討如何合理地為產品定價，並介紹幾種常見的定價策略和心理學技巧。

首先，主持人強尼認為，即使沒有想要創業，但了解定價原則也能讓一般人在購物時更明智。定價不僅僅是設定一個數字，它涵蓋到成本計算、心理學和行銷策略等多方面的考量。

三種常見的定價策略

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 成本定價法:
先計算產品的總成本，再根據預期的利潤率設定價格。

2. 市場導向定價法:
觀察競爭對手的價格，並根據自身產品的優勢和劣勢調整價格。

3. 需求導向定價法:
根據消費者的感知價值設定價格。精品咖啡館通常採用這種策略，他們強調咖啡豆的品質、獨特的風味和舒適的氛圍，因此可以設定較高的價格。

三種心理學定價技巧

1. 畸零定價:
將價格設定為非整數，例如 79 元而非 80 元，讓消費者感覺更划算。

2. 錨定效應:
提供不同價位的產品，讓高價產品看起來更具價值。例如，咖啡廳提供普通咖啡和特色咖啡，高價的特色咖啡會因為普通咖啡的價格而顯得更具吸引力。

3. 三欄定價法:
提供不同尺寸的產品，例如小、中、大杯咖啡，讓消費者選擇最符合自己需求的價格區間，但通常都是中價位的產品銷售量最高。

但如果是本身成本高但市場價格低，主持人海晴建議如果產品成本高，但缺乏獨特性，則需要考慮調整供應鏈降低成本，或是透過價值溝通，例如強調產品品質、服務或品牌故事，來提升產品的競爭力。

另外節目也以「隨心所欲付費」的咖啡館為例，探討了這種模式對消費者心理的影響。有些人可能會多付一點，因為怕給太少顯得不好意思；但也有人會覺得「既然隨心，那就給少一點吧」。結果店家可能平均下來的收入跟普通定價差不多。這其實也是一種社會心理學實驗，讓人反思我們到底是為了產品本身付錢，還是為了某種感受或理念買單。

最後主持人強尼也將定價的策略與人生哲學相連結，指出定價需要平衡成本和價值，如同人生一樣，需要在付出與回報之間找到平衡點。有時候我們對一件事情的期望會被別人設定的標準影響，比如「朋友都在35歲前買房，那我是不是也得這樣？」但其實每個人的「定價模型」是不一樣的。定價其實就是在管理「資源」和「期望」之間的平衡。

總結來說，定價不僅僅是設定一個數字，而是需要平衡成本和價值，並結合市場和需求來制定最適合的價格。希望這些策略和技巧能夠幫助創業者在競爭激烈的市場中找到自己的定位，成功地吸引顧客並實現盈利，也提供給一般消費者在購買商品前的一個參考。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 定價心理學創業品牌價值市場地位銷量

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高階AI晶片頻流入中國　 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

高階AI晶片頻流入中國　 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

近日市場傳出，美國商務部將針對輝達（NVIDIA）展開調查，要查清過去一年來，NVIDIA旗下產品是如何外流至中國，對此NVIDIA已經要求美超微和戴爾等大型客戶對東南亞的客戶進行調查。

2024-12-20 12:26
TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

根據外電報導，美國可能會自從明（2025）年禁止中國TP-Link在美國銷售，轉單效應發酵，網通廠群起上攻，友訊（2332）連飆第二根漲停板，相關族群啟基（6285）、友勁（6142）、訊舟（3047）也相繼攻克漲停板價位。

2024-12-20 11:14
美調查輝達AI晶片流入中國　分析師：完全杜絕非常困難

美調查輝達AI晶片流入中國　分析師：完全杜絕非常困難

外媒報導，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去1年來，輝達產品如何流入中國。分析師今天表示，輝達晶片可能經由東南亞或中東等地轉運流入中國，很難完全防止流通，但美國的調查應該能有一定的遏制效果。

2024-12-20 12:19
棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強中華隊奪冠，外界建議央行發行紀念幣，央行今（20）日指出，目前評估銀幣發行的空間碰到開模時間長、預算編列來不及2道難題待解決。

2024-12-20 11:18
104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

規模逾3049.96億元、擁有104萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）於今（20）日除息，每股配發0.72元，早上甫開盤最高上攻23.34元，呈現填息12.5%，雖一度翻黑，但大多緩步填息，此次股息發放日為明（2025）年1月13日。

2024-12-20 09:37
每人最高10萬！　2025勞保紓困貸款12／26開辦

每人最高10萬！　2025勞保紓困貸款12／26開辦

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部今（20）日公告，114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月26日至明年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

2024-12-20 09:10
蛇年生肖紀念套幣今起網路申購　每套1900元

蛇年生肖紀念套幣今起網路申購　每套1900元

中央銀行今（20）日公布第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，此次仍是透過台灣銀行公開發售，每套售價1900元，民眾自今日上午10時起至12月26日止可上網預購，或在明（2025）年1月9日在台灣銀行各分行臨櫃購買。

2024-12-20 11:01
6成民眾預期年終可以領1~3個月　5成估明年會加薪

6成民眾預期年終可以領1~3個月　5成估明年會加薪

國泰金公布 12 月國民經濟信心調查結果，有50.2%的民眾預期明（2025）年薪資會調漲，有62.4%民眾預期年終獎金1~3個月，整體而言，民眾明年薪資調漲、今年終獎金月份數的預期都較2023年來得樂觀。

2024-12-20 10:33
當心詐騙！　證交所無經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號

當心詐騙！　證交所無經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號

證交所表示，近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工之名義，並以證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。

2024-12-20 11:58
快訊／台積電跌10元至1060　台股開盤大跌134點

快訊／台積電跌10元至1060　台股開盤大跌134點

美股4大指數跌多漲少，台股今（20日）以22798.39點開出，指數大跌133.86點，跌幅0.58％。

2024-12-20 09:02

讀者迴響

熱門新聞

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

全台存款餘額大公開！網驚「台北市每人925萬」

雲端發票4人重複中獎　國稅局告承辦商

鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

全聯倉儲台中大火釀9死　2產險公司承保營造綜合險

先探／謝金河：一個台股兩個世界

鴻海不放棄搶親日產　劉揚偉派重臣飛法國找大股東雷諾議價

打造跨世代、跨族群的共融服務　富邦以實際行動落實普惠金融

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366