不只是賣咖啡！老闆必學心理學　用「普通咖啡」讓高價咖啡更誘人的定價策略



▲消費者與創業者必知的策略！（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

在現今競爭激烈的市場中，如何為產品定價成為了許多創業者和企業家面臨的重大挑戰。無論是賣實體商品、線上課程，甚至是開咖啡廳，定價策略都至關重要。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，探討如何合理地為產品定價，並介紹幾種常見的定價策略和心理學技巧。

首先，主持人強尼認為，即使沒有想要創業，但了解定價原則也能讓一般人在購物時更明智。定價不僅僅是設定一個數字，它涵蓋到成本計算、心理學和行銷策略等多方面的考量。

三種常見的定價策略

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1. 成本定價法:

先計算產品的總成本，再根據預期的利潤率設定價格。

2. 市場導向定價法:

觀察競爭對手的價格，並根據自身產品的優勢和劣勢調整價格。

3. 需求導向定價法:

根據消費者的感知價值設定價格。精品咖啡館通常採用這種策略，他們強調咖啡豆的品質、獨特的風味和舒適的氛圍，因此可以設定較高的價格。

三種心理學定價技巧

1. 畸零定價:

將價格設定為非整數，例如 79 元而非 80 元，讓消費者感覺更划算。

2. 錨定效應:

提供不同價位的產品，讓高價產品看起來更具價值。例如，咖啡廳提供普通咖啡和特色咖啡，高價的特色咖啡會因為普通咖啡的價格而顯得更具吸引力。

3. 三欄定價法:

提供不同尺寸的產品，例如小、中、大杯咖啡，讓消費者選擇最符合自己需求的價格區間，但通常都是中價位的產品銷售量最高。

但如果是本身成本高但市場價格低，主持人海晴建議如果產品成本高，但缺乏獨特性，則需要考慮調整供應鏈降低成本，或是透過價值溝通，例如強調產品品質、服務或品牌故事，來提升產品的競爭力。

另外節目也以「隨心所欲付費」的咖啡館為例，探討了這種模式對消費者心理的影響。有些人可能會多付一點，因為怕給太少顯得不好意思；但也有人會覺得「既然隨心，那就給少一點吧」。結果店家可能平均下來的收入跟普通定價差不多。這其實也是一種社會心理學實驗，讓人反思我們到底是為了產品本身付錢，還是為了某種感受或理念買單。

最後主持人強尼也將定價的策略與人生哲學相連結，指出定價需要平衡成本和價值，如同人生一樣，需要在付出與回報之間找到平衡點。有時候我們對一件事情的期望會被別人設定的標準影響，比如「朋友都在35歲前買房，那我是不是也得這樣？」但其實每個人的「定價模型」是不一樣的。定價其實就是在管理「資源」和「期望」之間的平衡。

總結來說，定價不僅僅是設定一個數字，而是需要平衡成本和價值，並結合市場和需求來制定最適合的價格。希望這些策略和技巧能夠幫助創業者在競爭激烈的市場中找到自己的定位，成功地吸引顧客並實現盈利，也提供給一般消費者在購買商品前的一個參考。

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